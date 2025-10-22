24 perce
Tata legfinomabb hagyománya ismét visszatér: ilyen lesz az Öreg-tavi Halászfesztivál
A forralt bor gőze és a sült hal illata tölti majd be a Kastély teret október utolsó hétvégéjén, amikor ismét benépesül Tata tópartja. A tatai lehalászás és az Öreg-tavi Halász- és Halgasztro Fesztivál idén is három napon át kínál gasztronómiai élményeket, zenét és hagyományőrző programokat a látogatóknak.
A sült hal illata, forralt bor gőze és a tóparti zene hangjai – ez fogadja majd a látogatókat október 24. és 26. között a tatai Kastély-téren. A Tatai Városkapu Nonprofit Zrt. szervezésében idén is várja a gasztronómia, a természet és a zenés rendezvények kedvelőit az Öreg-tavi Halász- és Halgasztro Fesztivál, ahol a látványhalászat, az óriás akvárium és a kézműves kirakodóvásár mellett a halételek főszereplése garantált. A tatai lehalászásra az egész országból érkeznek vendégek.
A Tata Platán árnyékában zajló fesztivál nemcsak a helyiek, hanem az egész országból érkező látogatók egyik legkedveltebb őszi eseménye lett.
A tatai lehalászás idei programja
A háromnapos programsorozat középpontjában idén is a hal áll – bográcsban rotyogó halászlé, harcsapaprikás, sült ponty és neszmélyi borok illata tölti be a Kastély tér környékét.
GALÉRIA: Ilyen volt idén a tatai Öreg-tó lehalászásának délelőttje
Gasztronómi és zene
- Pénteken a TAPAS Music Band és a StarVoice Band indítja a fesztivált.
- Szombaton a látványhalászat után fellép többek között a Tatai Akusztik Band, Johan János prímás és zenekara, az EnterTrain Party Band, majd az estét Dj Marák zárja.
- Vasárnap Herczog Ricsi és Bertók Tibor Virtuoso szórakoztatja a közönséget.
Tatai halünnep, élmény minden korosztálynak
A tatai halászati hagyományok több száz éves múltra tekintenek vissza, a fesztivál pedig évről évre segít abban, hogy ezek a hagyományok élő maradjanak. A szervezők célja, hogy a halételek mellett a közösségi élmény, a természet és a tatai vendégszeretet is főszerepbe kerüljön.
A rendezvény ingyenesen látogatható, és az egész hétvégén garantálja a jó hangulatot – legyen szó családi kirándulásról, baráti programról vagy egy kellemes őszi gasztroélményről a tóparton.