Tata legfinomabb hagyománya ismét visszatér: ilyen lesz az Öreg-tavi Halászfesztivál

A sült hal illata, forralt bor gőze és a tóparti zene hangjai – ez fogadja majd a látogatókat október 24. és 26. között a tatai Kastély-téren. A Tatai Városkapu Nonprofit Zrt. szervezésében idén is várja a gasztronómia, a természet és a zenés rendezvények kedvelőit az Öreg-tavi Halász- és Halgasztro Fesztivál, ahol a látványhalászat, az óriás akvárium és a kézműves kirakodóvásár mellett a halételek főszereplése garantált. A tatai lehalászásra az egész országból érkeznek vendégek.

A tatai lehalászás idén is várja az érdeklődőket az Öreg-tó partjára október utolsó hétvégéjén

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A Tata Platán árnyékában zajló fesztivál nemcsak a helyiek, hanem az egész országból érkező látogatók egyik legkedveltebb őszi eseménye lett.

A tatai lehalászás idei programja

A háromnapos programsorozat középpontjában idén is a hal áll – bográcsban rotyogó halászlé, harcsapaprikás, sült ponty és neszmélyi borok illata tölti be a Kastély tér környékét.