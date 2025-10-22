október 22., szerda

Előd névnap

18°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

56 perce

Tata legfinomabb hagyománya ismét visszatér: ilyen lesz az Öreg-tavi Halászfesztivál

Címkék#élmény#Kastély tér#látványhalászat#bográcsban#Öreg-tavi Halász-és Halgasztro Fesztivál#koncert#rendezvény#természet#programsorozat

A forralt bor gőze és a sült hal illata tölti majd be a Kastély teret október utolsó hétvégéjén, amikor ismét benépesül Tata tópartja. A tatai lehalászás és az Öreg-tavi Halász- és Halgasztro Fesztivál idén is három napon át kínál gasztronómiai élményeket, zenét és hagyományőrző programokat a látogatóknak.

Kemma.hu

A sült hal illata, forralt bor gőze és a tóparti zene hangjai – ez fogadja majd a látogatókat október 24. és 26. között a tatai Kastély-téren. A Tatai Városkapu Nonprofit Zrt. szervezésében idén is várja a gasztronómia, a természet és a zenés rendezvények kedvelőit az Öreg-tavi Halász- és Halgasztro Fesztivál, ahol a látványhalászat, az óriás akvárium és a kézműves kirakodóvásár mellett a halételek főszereplése garantált. A tatai lehalászásra az egész országból érkeznek vendégek. 

Ilyen volt idén a tatai Öreg-tó lehalászásának délelőttje tatai lehalászás
A tatai lehalászás idén is várja az érdeklődőket az Öreg-tó partjára október utolsó hétvégéjén 
Fotó: Zetovics Márió / Forrás:  24 Óra

A Tata Platán árnyékában zajló fesztivál nemcsak a helyiek, hanem az egész országból érkező látogatók egyik legkedveltebb őszi eseménye lett.

A tatai lehalászás idei programja

A háromnapos programsorozat középpontjában idén is a hal áll – bográcsban rotyogó halászlé, harcsapaprikás, sült ponty és neszmélyi borok illata tölti be a Kastély tér környékét.

GALÉRIA: Ilyen volt idén a tatai Öreg-tó lehalászásának délelőttje (Fotó: Z.M.)

Fotók: Zetovics Márió

Gasztronómi és zene

  • Pénteken a TAPAS Music Band és a StarVoice Band indítja a fesztivált.
  • Szombaton a látványhalászat után fellép többek között a Tatai Akusztik Band, Johan János prímás és zenekara, az EnterTrain Party Band, majd az estét Dj Marák zárja.
  • Vasárnap Herczog Ricsi és Bertók Tibor Virtuoso szórakoztatja a közönséget.

Tatai halünnep, élmény minden korosztálynak

A tatai halászati hagyományok több száz éves múltra tekintenek vissza, a fesztivál pedig évről évre segít abban, hogy ezek a hagyományok élő maradjanak. A szervezők célja, hogy a halételek mellett a közösségi élmény, a természet és a tatai vendégszeretet is főszerepbe kerüljön. 
A rendezvény ingyenesen látogatható, és az egész hétvégén garantálja a jó hangulatot – legyen szó családi kirándulásról, baráti programról vagy egy kellemes őszi gasztroélményről a tóparton.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu