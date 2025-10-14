1 órája
Rejtett esküvői helyszín Tatán, ahol évmilliós kincseket rejt a föld
Tata szívében, a Kálvária-domb oldalában megbújik egy hely, ahol a földtörténet évmilliói elevenednek meg. A Geológus Kert nemcsak tudományos kincs, hanem varázslatos sétány is, ahol az idő megállni látszik. A tatai látnivalók egyik igazi kincse nemcsak családi kirándulások remek helyszíne lehet.
Ha léteznek csodahelyek, akkor a tatai tó közelében található Geológus Kert biztosan közéjük tartozik. A tatai látnivalók sora nem ér véget a tatai Öreg-tóval, vagy az Angolkerttel. A Kálvária-domb oldalában megbúvó, 3,5 hektáros természetvédelmi terület a Föld történetének több százmillió évét sűríti egyetlen sétaútvonalba. Aki végigjárja, triász és jura tengerek egykori üledékein lépked, és olyan ősmaradványokkal találkozhat, amelyek között tengerililiomok, ammoniteszek és szívkagylók is rejtőznek a kőzetekben.
A város földtani különlegessége már az 1700-as évek végén felkeltette a tudósok figyelmét. Robert Townson, angol földrajzi utazó „vörös márványra épült városként” írta le Tatát, Carl Peters pedig 1859-ben elsőként publikálta tudományosan a híres „tatai vörös márványt”. Az alatta fekvő fehér mészkőben megannyi ősi tengeri lény nyomát fedezte fel – köztük a ma is látványos Megalodus kagylókat. A alanddal teli gyerekprogram Tata szívében.
Tatai látnivalók, évmilliós kincsek között
A 20. században a magyar geológia legnagyobbjai, Lóczy Lajos és Fülöp József professzor kutatták tovább a területet. Nemcsak a triász, jura és kréta időszak kőzeteit dolgozták fel korszerűen, hanem az őskori tűzkőbányászat nyomait is felfedezték. Az ő víziójuk nyomán született meg 1976-ban a Szabadtéri Geológiai Múzeum, amely azóta is az ELTE kezelésében működik. Arra azonban talán még ők sem számítottak, hogy idővel Tata egyik legkedveltebb esküvői fotózási helyszínévé válik.
– Az alapító atyánk, Fülöp József azt szerette volna, ha a felhagyott kőfejtők nem puszta bányagödrökként maradnak itt, hanem kertté válnak – meséli Szente István, a tatai Geológus Kert volt igazgatója.
– Világhírű botanikusokat kért fel a növényzet megtervezésére, és szerencsére az utódok is értik a dolgukat. A látogatók ma is azt mondják, hogy a kövek és a növények harmóniát sugároznak. Ezért is járnak ide sokan, hogy elkészítsék az esküvői fotókat.
A kert ma már nemcsak tudományos helyszín, hanem valódi oázis, a különleges növényzet ámulatba ejti a látogatókat: kínai mamutfenyő, kaktuszok és ritka növények élnek itt együtt a több százmillió éves kőzetek között.
A talaj vékony, a fáknak egykor robbantással kellett ültetőgödröt készíteni, de mégis gyökeret eresztettek – akár csak maga a kert, amely a múltból nőtt ki, és a jövőnek szól.
Családi kirándulás vagy esküvői fotózás? Itt mindkettő megfér egymás mellett
A látogatók a tanösvényen végigsétálva tanulmányozhatják a földtörténeti korokat bemutató sziklafalakat, ahol polírozott kőzetfelületeken ammoniteszek és kagylómaradványok bukkannak elő. A terület 2015-ös felújítása során újra láthatóvá váltak a korábban törmelék alá temetett sziklafelszínek, és még egy 6000 éves tűzkőfejtő gödör is előkerült.
Bolondok aranya, ősi tengerek és vándorló ásványok – földtani csodák Tatán +fotók
– Sokan nem is tudják, milyen különleges ez a hely. Pedig márciustól és október végéig, hétfő kivételével minden nap nyitva vagyunk – mondja Szente István.
Az ELTE Geológus Kert tata tanösvényei között is kiemelkedik. Az utóbbi években újra egyre több látogatót vonz, és méltán válik Tata egyik legkülönlegesebb látnivalójává.
Ha egyszer betérünk ide, a kövek már soha többé nem lesznek néma darabok a földben – mesélnek, ha figyelünk rájuk. A Geológus Kert nemcsak múlt, hanem élő tanmese a természetről, a kitartásról és arról, hogyan lehet harmóniát teremteni kő és élet között.
GALÉRIA: Rejtett esküvői helyszín Tatán (Fotó: G.D.V.)Fotók: G.D.V.
Nemcsak a Fellner Jakab kilátó környékén érdemes körülnézni
Tata és környéke látnivalókban gazdag: a bokodi lebegő falu, a tardosi Malom-tó, a tatabányai Szelim-barlang és Turul szobor is sok látogatót vonz, De a Duna parton lévő Neszmélyi Hajóskanzen és komp is kedvelt úti cél. A komáromi erődrendszer és romai kori tábor pedig különleges izgalmakat tartogathat a családoknak is.
Esküvői fotózás Tatán: romantikus helyek a városban
Tata esküvői fotózások tekintetében igazi aranybánya az ifjú pároknak. Az Angolkert és a Fényes Tanösvény mellett Tata Kálvária-dombja és annak környéke az élen jár a kedvenc helyszínek között. De a Tatai vár és az Öreg-tó is csodálatos hátteret adhat a különleges fotóknak.