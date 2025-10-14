Rejtett esküvői helyszín Tatán, ahol évmilliós kincseket rejt a föld

Ha léteznek csodahelyek, akkor a tatai tó közelében található Geológus Kert biztosan közéjük tartozik. A tatai látnivalók sora nem ér véget a tatai Öreg-tóval, vagy az Angolkerttel. A Kálvária-domb oldalában megbúvó, 3,5 hektáros természetvédelmi terület a Föld történetének több százmillió évét sűríti egyetlen sétaútvonalba. Aki végigjárja, triász és jura tengerek egykori üledékein lépked, és olyan ősmaradványokkal találkozhat, amelyek között tengerililiomok, ammoniteszek és szívkagylók is rejtőznek a kőzetekben.

A tatai látnivalók egyik legérdekesebbje a Geológus Kert, ami nemcsak tudományos kincs, hanem varázslatos sétány is, ahol az idő megállni látszik

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A város földtani különlegessége már az 1700-as évek végén felkeltette a tudósok figyelmét. Robert Townson, angol földrajzi utazó „vörös márványra épült városként” írta le Tatát, Carl Peters pedig 1859-ben elsőként publikálta tudományosan a híres „tatai vörös márványt”. Az alatta fekvő fehér mészkőben megannyi ősi tengeri lény nyomát fedezte fel – köztük a ma is látványos Megalodus kagylókat. A alanddal teli gyerekprogram Tata szívében.

Tatai látnivalók, évmilliós kincsek között

A 20. században a magyar geológia legnagyobbjai, Lóczy Lajos és Fülöp József professzor kutatták tovább a területet. Nemcsak a triász, jura és kréta időszak kőzeteit dolgozták fel korszerűen, hanem az őskori tűzkőbányászat nyomait is felfedezték. Az ő víziójuk nyomán született meg 1976-ban a Szabadtéri Geológiai Múzeum, amely azóta is az ELTE kezelésében működik. Arra azonban talán még ők sem számítottak, hogy idővel Tata egyik legkedveltebb esküvői fotózási helyszínévé válik.

– Az alapító atyánk, Fülöp József azt szerette volna, ha a felhagyott kőfejtők nem puszta bányagödrökként maradnak itt, hanem kertté válnak – meséli Szente István, a tatai Geológus Kert volt igazgatója.

A Geológus Kert növény és állatvilága is különleges

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra



– Világhírű botanikusokat kért fel a növényzet megtervezésére, és szerencsére az utódok is értik a dolgukat. A látogatók ma is azt mondják, hogy a kövek és a növények harmóniát sugároznak. Ezért is járnak ide sokan, hogy elkészítsék az esküvői fotókat.

A kert ma már nemcsak tudományos helyszín, hanem valódi oázis, a különleges növényzet ámulatba ejti a látogatókat: kínai mamutfenyő, kaktuszok és ritka növények élnek itt együtt a több százmillió éves kőzetek között.

A talaj vékony, a fáknak egykor robbantással kellett ültetőgödröt készíteni, de mégis gyökeret eresztettek – akár csak maga a kert, amely a múltból nőtt ki, és a jövőnek szól.