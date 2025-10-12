Ínycsiklandó pillanatok – fotókon a Gasztro Udvar ízei

Az első zenés esttel mutatta meg magát teljes valójában a tatai gasztro udvar, amely a szervezők tervei szerint mostantól rendszeres programként várja a vendégeket. Az 1-es főút mellett új életre kelt az egykori autós tanpálya.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 óra

A cél egyszerű: egy hely, ahol mindenki jól érezheti magát – családjával, barátaival – miközben kedvére válogathat a finom ételek között, ráadásul kedvező áron.

Zenés est a tatai gasztro udvaron