Ínycsiklandó pillanatok – fotókon a Gasztro Udvar ízei
Zene, finom ételek és állatsimogató. A tatai gasztro udvar első zenés estje új programot kínált a környékbelieknek. Az új életre kelt egykori autós tanpálya Tata egyik kedvelt találkozóhelyévé válhat a családok és baráti társaságok számára.
Az első zenés esttel mutatta meg magát teljes valójában a tatai gasztro udvar, amely a szervezők tervei szerint mostantól rendszeres programként várja a vendégeket. Az 1-es főút mellett új életre kelt az egykori autós tanpálya.
A cél egyszerű: egy hely, ahol mindenki jól érezheti magát – családjával, barátaival – miközben kedvére válogathat a finom ételek között, ráadásul kedvező áron.
Zenés est a tatai gasztro udvaron
Fotók: Wierl Ádám
A gasztro udvar az elmúlt hónapokban látványosan fejlődött. A kezdeti pár büfékocsi kínálatából mára igazi kulináris kavalkád lett: a rétes, a wrap, a mexikói ízek, a kürtőskalács és a kézműves hamburgerek egyaránt megtalálhatók a választékban. Az udvar családbarát jellege sem maradt el: a játszótér és az állatsimogató – ahol poniló, kecske és birka várja a gyerekeket – hamar a kicsik kedvencévé vált.
A mostani est hangulatáért DJ gondoskodott, a látogatók pedig forralt borral és forró csokival melegedhettek a hűvösebb őszi estében. A zene, a fények és a nevetés együtt teremtették meg azt a különleges hangulatot, ami minden résztvevőt mosolyra fakasztott. Az egykori autós tanpályán kialakított gasztro udvar így nemcsak egy gasztronómiai élmény helyszíne lett, hanem hamarosan Tata egyik új, kedvelt találkozási pontja is.