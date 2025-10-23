1 órája
Mesébe illő ősz a tatai Cseke-tónál: fotókon a természet békés arca
Aranyló lombok, sima víztükör, nesztelen csónakok és kíváncsi kacsák. A tatai Cseke-tó ősszel is lenyűgöző látványt nyújt. A város egyik legromantikusabb helyszíne ilyenkor a nyugalom és harmónia szigetévé válik, amelyet most fotókon is megmutatunk nektek.
Ahogy beköszönt az ősz, a tatai Cseke-tó környéke mesébe illő színekbe öltözött. A part menti fák lombjai aranyban, vörösben és barnában játszanak, miközben a víz felszíne tükörsima és tiszta felülete idilli hangulatot sugároz. A tó körül sétálva a látogatókat csend és béke veszi körül: mintha a természet maga hívná pihenésre a rohanó világ embereit.
Az aszály idén sem kíméli a várost, tovább süllyednek a felszín alatti források Tatán
A Cseke-tó a város egyik legkedveltebb kirándulóhelye, ahol minden évszak más arcát mutatja, ám ősszel különösen varázslatos. A lehulló levelek szőnyege alatt rovarok és csigák bújnak meg, a fák ágain madarak csicseregnek, a tó vizén pedig kacsák ringatóznak békésen. A fotósok nem véletlenül keresik fel újra és újra ezt a helyet.
A vízparton megpihenő csónakok, a tükröződő fények és a természet halk zaja együtt adják azt az idilli hangulatot, amit csak a tatai Cseke-tó tud nyújtani. Egy rövid séta is feltölti az embert, miközben a tó körüli tanösvényen végigjárva a város híres Angolparkjának történelmi hangulata is életre kel.
Meseszép képeken a tatai Cseke-tó és környéke
Fotógalériánkban most megmutatjuk, milyen varázslatos arcát mutatja a Cseke-tó az őszi napokban:
GALÉRIA: Mesébe illő képeken a Cseke-tó őszi arca (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence