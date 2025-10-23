Mesébe illő ősz a tatai Cseke-tónál: fotókon a természet békés arca

A Cseke-tó a város egyik legkedveltebb kirándulóhelye, ahol minden évszak más arcát mutatja, ám ősszel különösen varázslatos. A lehulló levelek szőnyege alatt rovarok és csigák bújnak meg, a fák ágain madarak csicseregnek, a tó vizén pedig kacsák ringatóznak békésen. A fotósok nem véletlenül keresik fel újra és újra ezt a helyet.

A vízparton megpihenő csónakok, a tükröződő fények és a természet halk zaja együtt adják azt az idilli hangulatot, amit csak a tatai Cseke-tó tud nyújtani. Egy rövid séta is feltölti az embert, miközben a tó körüli tanösvényen végigjárva a város híres Angolparkjának történelmi hangulata is életre kel.

Meseszép képeken a tatai Cseke-tó és környéke

Fotógalériánkban most megmutatjuk, milyen varázslatos arcát mutatja a Cseke-tó az őszi napokban: