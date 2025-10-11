50 perce
Videón az állatmentés, hősök lettek a tatai diákok
Tatai diákok mentettek meg, egy az Öreg-tó hideg vizébe esett kutyát. A különleges tatai állatmentésről videó is készült, ami megmutatta, hogy az igazi kis hősök köztünk járnak.
Egy hétköznapi testnevelésóra igazi hőstetté vált a TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 9.B osztálya számára. A megható tatai állatmentésről készített videó gyorsan terjedt a közösségi oldalukon.
A tatai diákok éppen a tóparton vettek részt szabadtéri órán, amikor észrevették, hogy egy sétáló hölgy kutyája belecsúszott az Öreg-tó vízébe, és a magas partfal miatt nem tud kijutni.
Megható tatai állatmentés
Az osztály tagjai azonnal a bajba jutott állat segítségére siettek, és igazi csapatmunkával sikerült a kutyust a vár melletti kikötőig terelni. Ott Király Anna, az iskola közszolgálati technikus tanulója térdig gázolva a vízbe lépett, és a már teljesen kimerült kutyát biztonságban kiemelte a partra, majd visszaadta hálás gazdájának.
– Geoládákat kerestünk és már indultunk vissza a tanárokhoz, amikor észrevettem, hogy egy néni áll az Öreg-tó korlátjánál egy pórázzal a kezében és nézi a vizet. Azonnal mondtam a többieknek, hogy menjünk oda, mert szerintem baj van – mesélte a Kemma.hu-nak Anna, aki kiskora óta lovagol, sokat van állatok között, így nagyon jól tudta, hogy itt azonnal cselekedni kell, mert a kutya magától nem tud kimászni a hideg vízből.
– Már le is vettem a cipőmet, zoknimat és a pulcsimat, hogy kiemeljem a vízből. Megfogták a többiek a kezem és én próbáltam a kőfalról lenyúlva elérni a kutyát. De először nem sikerült, mert megijedt tőlünk. Ekkor már a tanárok is észrevették, hogy mi történt és ők is jöttek segíteni. A tanár úr azt tanácsolta, hogy tereljük el a kikötő felé a kutyát – emlékszik vissza a diáklány, aki azt is elárulta, hogy bár először a tanáruk szeretett volna lemenni a vízbe a kutyáért, de mivel ő már úgyis cipő nélkül volt így ő gyorsabban tudott lemászni a mederbe.
– A néni végig aggódva figyelte a próbálkozásunkat. Amikor pedig végül a kezébe adtuk a vizes kis kedvencét alig találta a szavakat annyira hálás volt. Nagyon jó érzés volt, hogy pont ott voltunk és segíthettünk nekik.
Az iskola közösségi oldalán megosztott videón jól látszik, milyen határozottan és együttműködve segítettek a fiatalok.
A Bláthy közössége méltán lehet büszke tanulójukra: Anna és osztálytársai cselekedete nemcsak bátorságról, hanem emberségről és felelősségről is tanúskodik — példát mutatva mindannyiunknak, hogyan kell segíteni, ha valaki, legyen az ember vagy állat, bajba kerül.