Videón az állatmentés, hősök lettek a tatai diákok

Egy hétköznapi testnevelésóra igazi hőstetté vált a TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 9.B osztálya számára. A megható tatai állatmentésről készített videó gyorsan terjedt a közösségi oldalukon.

A tatai iskola diákjai egy különleges tatai állatmentésben segédkeztek. Király Anna (középen) az Öreg-tó vízéből mentette ki egy kutyát

Forrás: Facebook/TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

A tatai diákok éppen a tóparton vettek részt szabadtéri órán, amikor észrevették, hogy egy sétáló hölgy kutyája belecsúszott az Öreg-tó vízébe, és a magas partfal miatt nem tud kijutni.

Megható tatai állatmentés

Az osztály tagjai azonnal a bajba jutott állat segítségére siettek, és igazi csapatmunkával sikerült a kutyust a vár melletti kikötőig terelni. Ott Király Anna, az iskola közszolgálati technikus tanulója térdig gázolva a vízbe lépett, és a már teljesen kimerült kutyát biztonságban kiemelte a partra, majd visszaadta hálás gazdájának.

– Geoládákat kerestünk és már indultunk vissza a tanárokhoz, amikor észrevettem, hogy egy néni áll az Öreg-tó korlátjánál egy pórázzal a kezében és nézi a vizet. Azonnal mondtam a többieknek, hogy menjünk oda, mert szerintem baj van – mesélte a Kemma.hu-nak Anna, aki kiskora óta lovagol, sokat van állatok között, így nagyon jól tudta, hogy itt azonnal cselekedni kell, mert a kutya magától nem tud kimászni a hideg vízből.

– Már le is vettem a cipőmet, zoknimat és a pulcsimat, hogy kiemeljem a vízből. Megfogták a többiek a kezem és én próbáltam a kőfalról lenyúlva elérni a kutyát. De először nem sikerült, mert megijedt tőlünk. Ekkor már a tanárok is észrevették, hogy mi történt és ők is jöttek segíteni. A tanár úr azt tanácsolta, hogy tereljük el a kikötő felé a kutyát – emlékszik vissza a diáklány, aki azt is elárulta, hogy bár először a tanáruk szeretett volna lemenni a vízbe a kutyáért, de mivel ő már úgyis cipő nélkül volt így ő gyorsabban tudott lemászni a mederbe.

– A néni végig aggódva figyelte a próbálkozásunkat. Amikor pedig végül a kezébe adtuk a vizes kis kedvencét alig találta a szavakat annyira hálás volt. Nagyon jó érzés volt, hogy pont ott voltunk és segíthettünk nekik.

Az iskola közösségi oldalán megosztott videón jól látszik, milyen határozottan és együttműködve segítettek a fiatalok.