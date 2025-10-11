október 11., szombat

Brigitta névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatvédelem

2 órája

Videón az állatmentés, hősök lettek a tatai diákok

Címkék#Öreg-tó#osztálytárs#kutya#hölgy#tópart#technikum ,#segítség#állatmentés

Tatai diákok mentettek meg, egy az Öreg-tó hideg vizébe esett kutyát. A különleges tatai állatmentésről videó is készült, ami megmutatta, hogy az igazi kis hősök köztünk járnak.

Kemma.hu

Egy hétköznapi testnevelésóra igazi hőstetté vált a TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 9.B osztálya számára. A megható tatai állatmentésről készített videó gyorsan terjedt a közösségi oldalukon. 

Tatai diákok mentettek meg, egy az Öreg-tó hideg vizébe esett kutyát. A különleges tatai állatmentésről videó is készült, ami megmutatta, hogy az igazi kis hősök köztünk járnak.
A tatai iskola diákjai egy különleges tatai állatmentésben segédkeztek. Király Anna (középen) az Öreg-tó vízéből mentette ki egy kutyát
Forrás: Facebook/TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

A tatai diákok éppen a tóparton vettek részt szabadtéri órán, amikor észrevették, hogy egy sétáló hölgy kutyája belecsúszott az Öreg-tó vízébe, és a magas partfal miatt nem tud kijutni.

Megható tatai állatmentés

Az osztály tagjai azonnal a bajba jutott állat segítségére siettek, és igazi csapatmunkával sikerült a kutyust a vár melletti kikötőig terelni. Ott Király Anna, az iskola közszolgálati technikus tanulója térdig gázolva a vízbe lépett, és a már teljesen kimerült kutyát biztonságban kiemelte a partra, majd visszaadta hálás gazdájának.

– Geoládákat kerestünk és már indultunk vissza a tanárokhoz, amikor észrevettem, hogy egy néni áll az Öreg-tó korlátjánál egy pórázzal a kezében és nézi a vizet. Azonnal mondtam a többieknek, hogy menjünk oda, mert szerintem baj van – mesélte a Kemma.hu-nak Anna, aki kiskora óta lovagol, sokat van állatok között, így nagyon jól tudta, hogy itt azonnal cselekedni kell, mert a kutya magától nem tud kimászni a hideg vízből. 

– Már le is vettem a cipőmet, zoknimat és a pulcsimat, hogy kiemeljem a vízből. Megfogták a többiek a kezem és én próbáltam a kőfalról lenyúlva elérni a kutyát. De először nem sikerült, mert megijedt tőlünk. Ekkor már a tanárok is észrevették, hogy mi történt és ők is jöttek segíteni. A tanár úr azt tanácsolta, hogy tereljük el a kikötő felé a kutyát – emlékszik vissza a diáklány, aki azt is elárulta, hogy bár először a tanáruk szeretett volna lemenni a vízbe a kutyáért, de mivel ő már úgyis cipő nélkül volt így ő gyorsabban tudott lemászni a mederbe. 

– A néni végig aggódva figyelte a próbálkozásunkat. Amikor pedig végül a kezébe adtuk a vizes kis kedvencét alig találta a szavakat annyira hálás volt. Nagyon jó érzés volt, hogy pont ott voltunk és segíthettünk nekik.

Az iskola közösségi oldalán megosztott videón jól látszik, milyen határozottan és együttműködve segítettek a fiatalok.

A Bláthy közössége méltán lehet büszke tanulójukra: Anna és osztálytársai cselekedete nemcsak bátorságról, hanem emberségről és felelősségről is tanúskodik — példát mutatva mindannyiunknak, hogyan kell segíteni, ha valaki, legyen az ember vagy állat, bajba kerül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu