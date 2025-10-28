39 perce
Az idős tatabányai utcazenész a szégyenből erőt, a zenéből életcélt kovácsolt + videó
A 80 éves szaxofonos, Botos István története azt mutatja meg, hogy a zene nemcsak hangok összessége, hanem életet adó erő. A tatabányai utcazenész ma is nap mint nap játszik, pedig évekkel ezelőtt még maga sem gondolta, hogy az utcazene lesz az élete meghatározó része.
Botos István neve sok tatabányainak ismerősen cseng: a Yamaha szaxofon hangja gyakran betölti a tatabányai aluljárót, ahol évek óta zenél. Most szerény albérletet keres, hiszen lakhatási nehézségekkel küzd, mégis derűs maradt. Az idős tatabányai utcazenész története nemcsak a zenéről, hanem az emberi tartásról is szól.
A tatabányai utcazenész története egy pesti aluljáróban kezdődött
Botos István korábban üzemvezetőként dolgozott, de amikor nyugdíjba ment, mindössze 34 ezer forinttal kezdte meg idős éveit. Nehezen élt meg, így a nyugdíj melletti munka gondolata is felmerült benne. Egy nap Budapesten járt, ahol az aluljáróban hegedűsök, gitárosok és más zenészek töltötték meg zenével a teret.
– Ott láttam, hogy mennyi élet, mennyi öröm van abban, ha valaki csak úgy zenél – meséli.
Meghatotta a látvány, és úgy döntött, ő is megpróbálja, hiszen képzett zenész. Első alkalommal Kelenföldön szólaltatta meg Yamaha szaxofonját. A hangja megtöltötte a teret, az emberek mosolyogtak, és dobálták a pénzt a kalapba. Mégis szégyellte magát.
Ezt az egy számot még eljátszom, többet nem jövök...
– gondolta magában.
Ekkor odalépett hozzá egy hölgy, aki örökre megváltoztatta a gondolkodását, és ezt mondta neki: „Ne szégyellje magát! Én fuvolatanárnő vagyok. Örüljenek az emberek, hogy ilyen szép élő zenét hallhatnak!”
Ez a pillanat döntötte el István sorsát. Azóta is zenél, és ma már nemcsak nyugdíját egészíti ki ezzel, hanem örömet is ad másoknak.
Videóban is elmeséli a történetét Botos István:
Az utcazene szívből szól
A tatabányai aluljáróban évek óta megszokott látvány, ahogy a 80 éves utcazenész délutánonként megszólaltatja szaxofonját. A járókelők megállnak, hallgatják, néha tapsolnak is. Botos István számára ez nem munka, hanem hivatás.
– Lehet, hogy már nem élnék, ha nem lenne nekem a zene. Zene nélkül, megmondom őszintén, nem tudnék élni – vallja a tatabányai utcazenész, akinek játékát számos ismert művész is elismerte. Köztük Takáts Tamás, a Karthago együttes énekese és Gerendás Péter is. Egyszer még a Bécsi Filharmonikusok szólamvezető nagybőgőse is megdicsérte, mondván:
Uram, önhöz viszonyítva egy porszem vagyok
Ez a találkozás évekre feltöltötte erővel.
Inspiráló élettörténet, ami példát mutat
Botos István története nemcsak a zenéről szól, hanem az emberi tartásról, kitartásról és alázatról is. Az utcazene Tatabányán általa lett ismert és szeretett jelenség: a város lakói nap mint nap hallhatják szívből jövő játékát. Bár most szerény albérletet keres, és lakhatási nehézségekkel küzd, hite töretlen.
A zene mindig velem van. Az tart életben.
