Az idős tatabányai utcazenész a szégyenből erőt, a zenéből életcélt kovácsolt + videó

Botos István neve sok tatabányainak ismerősen cseng: a Yamaha szaxofon hangja gyakran betölti a tatabányai aluljárót, ahol évek óta zenél. Most szerény albérletet keres, hiszen lakhatási nehézségekkel küzd, mégis derűs maradt. Az idős tatabányai utcazenész története nemcsak a zenéről, hanem az emberi tartásról is szól.

A 80 éves tatabányai utcazenész videóban mesélte el történetét.

Fotó: Veszprémi Dániel / Forrás: 24 Óra

A tatabányai utcazenész története egy pesti aluljáróban kezdődött

Botos István korábban üzemvezetőként dolgozott, de amikor nyugdíjba ment, mindössze 34 ezer forinttal kezdte meg idős éveit. Nehezen élt meg, így a nyugdíj melletti munka gondolata is felmerült benne. Egy nap Budapesten járt, ahol az aluljáróban hegedűsök, gitárosok és más zenészek töltötték meg zenével a teret.

– Ott láttam, hogy mennyi élet, mennyi öröm van abban, ha valaki csak úgy zenél – meséli.

Meghatotta a látvány, és úgy döntött, ő is megpróbálja, hiszen képzett zenész. Első alkalommal Kelenföldön szólaltatta meg Yamaha szaxofonját. A hangja megtöltötte a teret, az emberek mosolyogtak, és dobálták a pénzt a kalapba. Mégis szégyellte magát.

Ezt az egy számot még eljátszom, többet nem jövök...

– gondolta magában.

Ekkor odalépett hozzá egy hölgy, aki örökre megváltoztatta a gondolkodását, és ezt mondta neki: „Ne szégyellje magát! Én fuvolatanárnő vagyok. Örüljenek az emberek, hogy ilyen szép élő zenét hallhatnak!”

Ez a pillanat döntötte el István sorsát. Azóta is zenél, és ma már nemcsak nyugdíját egészíti ki ezzel, hanem örömet is ad másoknak.

Videóban is elmeséli a történetét Botos István:

Az utcazene szívből szól

A tatabányai aluljáróban évek óta megszokott látvány, ahogy a 80 éves utcazenész délutánonként megszólaltatja szaxofonját. A járókelők megállnak, hallgatják, néha tapsolnak is. Botos István számára ez nem munka, hanem hivatás.

– Lehet, hogy már nem élnék, ha nem lenne nekem a zene. Zene nélkül, megmondom őszintén, nem tudnék élni – vallja a tatabányai utcazenész, akinek játékát számos ismert művész is elismerte. Köztük Takáts Tamás, a Karthago együttes énekese és Gerendás Péter is. Egyszer még a Bécsi Filharmonikusok szólamvezető nagybőgőse is megdicsérte, mondván:

Uram, önhöz viszonyítva egy porszem vagyok

Ez a találkozás évekre feltöltötte erővel.