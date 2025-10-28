október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Motiváló

1 órája

Az idős tatabányai utcazenész a szégyenből erőt, a zenéből életcélt kovácsolt + videó

Címkék#Takács Tamás#zene#tatabánya#Botos István#utcazene tatabánya#aluljáró#Gerendás Péter#Karthago#zenész#szaxofon

A 80 éves szaxofonos, Botos István története azt mutatja meg, hogy a zene nemcsak hangok összessége, hanem életet adó erő. A tatabányai utcazenész ma is nap mint nap játszik, pedig évekkel ezelőtt még maga sem gondolta, hogy az utcazene lesz az élete meghatározó része.

Veszprémi Dániel

Botos István neve sok tatabányainak ismerősen cseng: a Yamaha szaxofon hangja gyakran betölti a tatabányai aluljárót, ahol évek óta zenél. Most szerény albérletet keres, hiszen lakhatási nehézségekkel küzd, mégis derűs maradt. Az idős tatabányai utcazenész története nemcsak a zenéről, hanem az emberi tartásról is szól.

Tatabányai utcazenész, botos istván, tatabányai aluljáró, utcazene, zene, zenész, albérlet, adomány
A 80 éves tatabányai utcazenész videóban mesélte el történetét.
Fotó: Veszprémi Dániel / Forrás: 24 Óra 

A tatabányai utcazenész története egy pesti aluljáróban kezdődött

Botos István korábban üzemvezetőként dolgozott, de amikor nyugdíjba ment, mindössze 34 ezer forinttal kezdte meg idős éveit. Nehezen élt meg, így a nyugdíj melletti munka gondolata is felmerült benne. Egy nap Budapesten járt, ahol az aluljáróban hegedűsök, gitárosok és más zenészek töltötték meg zenével a teret.

– Ott láttam, hogy mennyi élet, mennyi öröm van abban, ha valaki csak úgy zenél – meséli.

Meghatotta a látvány, és úgy döntött, ő is megpróbálja, hiszen képzett zenész. Első alkalommal Kelenföldön szólaltatta meg Yamaha szaxofonját. A hangja megtöltötte a teret, az emberek mosolyogtak, és dobálták a pénzt a kalapba. Mégis szégyellte magát.

Ezt az egy számot még eljátszom, többet nem jövök...

 – gondolta magában.

Ekkor odalépett hozzá egy hölgy, aki örökre megváltoztatta a gondolkodását, és ezt mondta neki: „Ne szégyellje magát! Én fuvolatanárnő vagyok. Örüljenek az emberek, hogy ilyen szép élő zenét hallhatnak!”

Ez a pillanat döntötte el István sorsát. Azóta is zenél, és ma már nemcsak nyugdíját egészíti ki ezzel, hanem örömet is ad másoknak.

Videóban is elmeséli a történetét Botos István:

@kemma_hu Botos István elmesélte nekünk az élete történetét! #foryou #foryoupage #neked #foryoupagevideoviraltiktok #oldman #musically #hungary #hun #tatabánya #tatabányaa❤ ♬ eredeti hang Kemma.hu

Az utcazene szívből szól

A tatabányai aluljáróban évek óta megszokott látvány, ahogy a 80 éves utcazenész délutánonként megszólaltatja szaxofonját. A járókelők megállnak, hallgatják, néha tapsolnak is. Botos István számára ez nem munka, hanem hivatás.

 – Lehet, hogy már nem élnék, ha nem lenne nekem a zene. Zene nélkül, megmondom őszintén, nem tudnék élni  – vallja a tatabányai utcazenész, akinek játékát számos ismert művész is elismerte. Köztük Takáts Tamás, a Karthago együttes énekese és Gerendás Péter is. Egyszer még a Bécsi Filharmonikusok szólamvezető nagybőgőse is megdicsérte, mondván:

Uram, önhöz viszonyítva egy porszem vagyok

Ez a találkozás évekre feltöltötte erővel.

Inspiráló élettörténet, ami példát mutat

Botos István története nemcsak a zenéről szól, hanem az emberi tartásról, kitartásról és alázatról is. Az utcazene Tatabányán általa lett ismert és szeretett jelenség: a város lakói nap mint nap hallhatják szívből jövő játékát. Bár most szerény albérletet keres, és lakhatási nehézségekkel küzd, hite töretlen.

A zene mindig velem van. Az tart életben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu