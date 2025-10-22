október 22., szerda

Előd névnap

15°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zene nélkül nem tudna élni

11 perce

A zene tartja életben a nagy bajba került 80 éves tatabányai utcazenészt

Címkék#adomány#zene#tatabánya#közösségformáló erő#utcazene#aluljáró#utcazenész

A tatabányai aluljáróban nap mint nap hallani a szaxofon lágy dallamait. A zenész, aki mögötte áll, nem más, mint a 80 éves Botos István. A tatabányai utcazenész most szerény albérletre gyűjt, de derűjét és a zene iránti szeretetét semmi sem tudja elvenni.

Veszprémi Dániel

A városlakók jól ismerik a tatabányai utcazenészt, azt az idős férfit, aki szaxofonjával szinte minden héten megörvendezteti a járókelőket a tatabányai aluljáróban. Botos István nemcsak zenél, hanem mosolyt is visz a rohanó mindennapokba. Most azonban nagy bajba került: el kell költöznie, és új otthonra gyűjt.

Tatabányai utcazenész, botos istván, tatabányai aluljáró, utcazene, zene, zenész, albérlet, adomány
A 80 éves tatabányai utcazenész, most albérletre gyűjt.
Fotó: Veszprémi Dániel / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

A zene élteti a tatabányai utcazenészt

István története nem hétköznapi. Egykor üzemvezetőként dolgozott, de már fiatalon elhivatott zenésznek számított. Előadóművészi vizsgával rendelkezik, és több évtizeden át zenekarokban játszott. A nyugdíj melletti munka számára sosem a kényszer, sokkal inkább a hivatás folytatása volt.

Amikor egészségi állapota miatt nyugdíjba vonult, 34 ezer forintos kezdőnyugdíjat kapott. 

A megélhetés egyre nehezebb lett, de amikor megláttam, hogy mások is zenélnek az aluljárókban, azt mondtam: miért ne próbálnám meg én is?

 – mesélte.

Első alkalommal szégyenkezett, koldulásnak érezte a utcazene világát. Ám egy fuvolatanárnő odalépett hozzá, és azt mondta: „Ne szégyellje magát, uram! Örüljenek az emberek, hogy ilyen szép élő zenét hallhatnak.” Ez a mondat mindent megváltoztatott.

Elismerések és barátságok a dallamokon keresztül

Botos Istvánt elárulta, hogy azóta rengetegen megismerték és megszerették. A tatabányai utcazenész játékát dicsérte már Takáts Tamás, a Karthago énekese, és Gerendás Péter is. Egyszer még a Bécsi Filharmonikusok egyik zenésze, Rácz Ödön is gratulált neki, mondván: „Ilyen szép szaxofonhangot még nem hallottam.”

"Ez lelkileg nagyon sokat adott nekem. Egy ilyen tudású művésztől dicséretet kapni, az embernek életre szóló élmény."– mondja meghatottan István, miközben megsimítja hű társát, a több mint harmincéves Yamaha-szaxofont.

„A tatabányai emberek a legjobbak”

Hetente háromszor játszik a tatabányai aluljáróban, ahol már szinte mindenki ismeri. A járókelők megállnak, beszélgetnek vele, megkérdezik, hogy van. 

Ha nem jövök pár napig, már aggódnak értem. Utólag mindig megkérdeznek: mi történt?

– meséli mosolyogva.

Egyik legkedvesebb emléke egy kislányhoz kötődik, aki a szaxofon hangjait hallva odament hozzá, és az utolsó pizzaszeletével „fizetett” neki. „Ekkora ajándékot még soha nem kaptam” – mondja nevetve.

Lakhatási gondok és remény

A 80 éves utcazenész most új kihívás elé néz: költöznie kell. Szerény albérletre gyűjt, hogy ne kelljen lemondania arról a városról, amely ennyi szeretetet adott neki. "Nem akarok senkire se támaszkodni, csak szeretnék egy kis helyet, ahol a hangszeremmel együtt lehetek"– mondja.

Bár az élet nehézségei megtépázták, a hite és a zenéhez való ragaszkodása töretlen. „Zene nélkül, megmondom őszintén, nem tudnék élni.”

A zene, ami életet ad

Botos István története több, mint egy emberé, aki szaxofonozik az aluljáróban. Ez a történet a kitartásról, az alázatról és a közösség erejéről szól. A tatabányai utcazenész ma is azt bizonyítja, hogy amíg a zene szól, addig az élet is tovább muzsikál.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu