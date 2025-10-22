A zene tartja életben a nagy bajba került 80 éves tatabányai utcazenészt

A városlakók jól ismerik a tatabányai utcazenészt, azt az idős férfit, aki szaxofonjával szinte minden héten megörvendezteti a járókelőket a tatabányai aluljáróban. Botos István nemcsak zenél, hanem mosolyt is visz a rohanó mindennapokba. Most azonban nagy bajba került: el kell költöznie, és új otthonra gyűjt.

A 80 éves tatabányai utcazenész, most albérletre gyűjt.

Fotó: Veszprémi Dániel / Forrás: 24 Óra / kemma.hu

A zene élteti a tatabányai utcazenészt

István története nem hétköznapi. Egykor üzemvezetőként dolgozott, de már fiatalon elhivatott zenésznek számított. Előadóművészi vizsgával rendelkezik, és több évtizeden át zenekarokban játszott. A nyugdíj melletti munka számára sosem a kényszer, sokkal inkább a hivatás folytatása volt.

Amikor egészségi állapota miatt nyugdíjba vonult, 34 ezer forintos kezdőnyugdíjat kapott.

A megélhetés egyre nehezebb lett, de amikor megláttam, hogy mások is zenélnek az aluljárókban, azt mondtam: miért ne próbálnám meg én is?

– mesélte.

Első alkalommal szégyenkezett, koldulásnak érezte a utcazene világát. Ám egy fuvolatanárnő odalépett hozzá, és azt mondta: „Ne szégyellje magát, uram! Örüljenek az emberek, hogy ilyen szép élő zenét hallhatnak.” Ez a mondat mindent megváltoztatott.

Elismerések és barátságok a dallamokon keresztül

Botos Istvánt elárulta, hogy azóta rengetegen megismerték és megszerették. A tatabányai utcazenész játékát dicsérte már Takáts Tamás, a Karthago énekese, és Gerendás Péter is. Egyszer még a Bécsi Filharmonikusok egyik zenésze, Rácz Ödön is gratulált neki, mondván: „Ilyen szép szaxofonhangot még nem hallottam.”

"Ez lelkileg nagyon sokat adott nekem. Egy ilyen tudású művésztől dicséretet kapni, az embernek életre szóló élmény."– mondja meghatottan István, miközben megsimítja hű társát, a több mint harmincéves Yamaha-szaxofont.

„A tatabányai emberek a legjobbak”

Hetente háromszor játszik a tatabányai aluljáróban, ahol már szinte mindenki ismeri. A járókelők megállnak, beszélgetnek vele, megkérdezik, hogy van.

Ha nem jövök pár napig, már aggódnak értem. Utólag mindig megkérdeznek: mi történt?

– meséli mosolyogva.

Egyik legkedvesebb emléke egy kislányhoz kötődik, aki a szaxofon hangjait hallva odament hozzá, és az utolsó pizzaszeletével „fizetett” neki. „Ekkora ajándékot még soha nem kaptam” – mondja nevetve.