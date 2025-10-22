1 órája
A zene tartja életben a nagy bajba került 80 éves tatabányai utcazenészt
A tatabányai aluljáróban nap mint nap hallani a szaxofon lágy dallamait. A zenész, aki mögötte áll, nem más, mint a 80 éves Botos István. A tatabányai utcazenész most szerény albérletre gyűjt, de derűjét és a zene iránti szeretetét semmi sem tudja elvenni.
A városlakók jól ismerik a tatabányai utcazenészt, azt az idős férfit, aki szaxofonjával szinte minden héten megörvendezteti a járókelőket a tatabányai aluljáróban. Botos István nemcsak zenél, hanem mosolyt is visz a rohanó mindennapokba. Most azonban nagy bajba került: el kell költöznie, és új otthonra gyűjt.
A zene élteti a tatabányai utcazenészt
István története nem hétköznapi. Egykor üzemvezetőként dolgozott, de már fiatalon elhivatott zenésznek számított. Előadóművészi vizsgával rendelkezik, és több évtizeden át zenekarokban játszott. A nyugdíj melletti munka számára sosem a kényszer, sokkal inkább a hivatás folytatása volt.
Amikor egészségi állapota miatt sok-sok éve nyugdíjba vonult, 34 ezer forintos kezdőnyugdíjat kapott.
– A megélhetés egyre nehezebb lett, de amikor megláttam, hogy mások is zenélnek az aluljárókban, azt mondtam: miért ne próbálnám meg én is? – mesélte.
Első alkalommal szégyenkezett, koldulásnak érezte a utcazene világát. Ám egy fuvolatanárnő odalépett hozzá, és azt mondta: „Ne szégyellje magát, uram! Örüljenek az emberek, hogy ilyen szép élő zenét hallhatnak.”
Ez a mondat mindent megváltoztatott.
Elismerések és barátságok a dallamokon keresztül
Botos Istvánt elárulta, hogy azóta rengetegen megismerték és megszerették. A tatabányai utcazenész játékát dicsérte már Takáts Tamás, a Karthago énekese, és Gerendás Péter is. Egyszer még a Bécsi Filharmonikusok egyik zenésze, Rácz Ödön is gratulált neki, mondván, ilyen szép szaxofonhangot még nem hallott.
– Ez lelkileg nagyon sokat adott nekem. Egy ilyen tudású művésztől dicséretet kapni, az embernek életre szóló élmény – mondja meghatottan István, miközben megsimítja hű társát, a több mint harmincéves Yamaha-szaxofont.
Vallja: a tatabányai emberek a legjobbak
Hetente háromszor játszik a tatabányai aluljáróban, ahol már szinte mindenki ismeri. A járókelők megállnak, beszélgetnek vele, megkérdezik, hogy van.
Ha nem jövök pár napig, már aggódnak értem. Utólag mindig megkérdeznek: mi történt?
– meséli mosolyogva.
Egyik legkedvesebb emléke egy kislányhoz kötődik, aki a szaxofon hangjait hallva odament hozzá, és az utolsó pizzaszeletével „fizetett” neki.
– Ekkora ajándékot még soha nem kaptam – mondja nevetve az utcazenész.
Lakhatási gondok és remény
A 80 éves utcazenész most új kihívás elé néz: költöznie kell. Szerény albérletre gyűjt, hogy ne kelljen lemondania arról a városról, amely ennyi szeretetet adott neki.
– Nem akarok senkire se támaszkodni, csak szeretnék egy kis helyet, ahol a hangszeremmel együtt lehetek – vallja be.
Bár az élet nehézségei megtépázták, a hite és a zenéhez való ragaszkodása töretlen, és vallja:
Zene nélkül, megmondom őszintén, nem tudnék élni.
