október 24., péntek

Salamon névnap

+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudnivalók

20 perce

Megváltozik a tatabányai temetők nyitvatartása, gyászolók tízezreit érinti az új rend

Címkék#Mindenszentek#Mindenszenteki Mécsesgyújtás#temető

Rengeteg ember látogat ki hallottak napja és környékén a temetőbe, éppen ezért ilyenkor a nyitvatartás is megváltozik. Mutatjuk, Mindenszentek alkalmából milyen nyitvatartásra készülnek a tatabányai temetők.

Gábos Orsolya

A T-Szol Zrt. tájékoztatása szerint a tatabányai temetők rendkívüli nyitvatartással várják az e,mlékezőket mindenszentekkor és halottak napján. Sőt, már jóval előtte is. Mindemellett fontos szabályokat is be kell tartani, így például az autóval való behajtásra vonatkozókat. Mutatjuk, hánytól hányig lesznek nyitva a megyeszékhely sírkertjei.

A gyász és az emlékezés napjaiban rengetegen keresik fel a temetőket. Összegyűjtöttük, hogy a tatabányai temetők nyitvatartása hogyan alakul.
A tatabűnyai temetők is megtelnek mécsesekkel, koszorúkkal, virágokkal a hónap végére
Fotó: Flajsz Péter / Forrás:  24 óra

Hogy lesznek nyitva a tatabányai temetők?

Tatabánya négy temetőt tudhat a magáénak, ezek a 

  • Síkvölgyi
  • Újbánhidai
  • Újtelepi
  • Felsőgallai,

melyek egységesen reggel 6 órától este 9-ig tartanak nyitva október 23-tó november 2-ig. Továbbá egyedül a Síkvölgyi temetőbe lehet autóval behajtani, a Felsőgallai és az Újbánhidai temetőkbe tilos behajtani, valamint az Újtelepi temetőbe október 31-től november 2-ig behajtási engedéllyel sem lehet behajtani.

Meghitt hangulatban telt a III. országos mindenszenteki mécsesgyújtás a tatabányai Újtelepi temetőben

Fotók: Flajsz Péter

Tatabánya is csatlakozik az V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtáshoz, melyhez minden megemlékezőt várnak november 1-én 16 órakor az Újtelepi temető új ravatalozójához, hogy együtt megemlékezzenek elhunyt szeretteikre.

GALÉRIA: Mindenszentek napja Tatabányán (Fotók: Z.M.)

Fotók: Zetovics Márió

Halottak napi és mindenszenteki cikkeink:

Komárom-Esztergom megye legmeghittebb helyei: ahol a gyász kézzel fogható

A koszorúkat is elérte a generációváltás: így készülnek a temetőkbe a magyarok

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu