Megváltozik a tatabányai temetők nyitvatartása, gyászolók tízezreit érinti az új rend

A T-Szol Zrt. tájékoztatása szerint a tatabányai temetők rendkívüli nyitvatartással várják az e,mlékezőket mindenszentekkor és halottak napján. Sőt, már jóval előtte is. Mindemellett fontos szabályokat is be kell tartani, így például az autóval való behajtásra vonatkozókat. Mutatjuk, hánytól hányig lesznek nyitva a megyeszékhely sírkertjei.

A tatabűnyai temetők is megtelnek mécsesekkel, koszorúkkal, virágokkal a hónap végére

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 óra

Hogy lesznek nyitva a tatabányai temetők?

Tatabánya négy temetőt tudhat a magáénak, ezek a

Síkvölgyi

Újbánhidai

Újtelepi

Felsőgallai,

melyek egységesen reggel 6 órától este 9-ig tartanak nyitva október 23-tó november 2-ig. Továbbá egyedül a Síkvölgyi temetőbe lehet autóval behajtani, a Felsőgallai és az Újbánhidai temetőkbe tilos behajtani, valamint az Újtelepi temetőbe október 31-től november 2-ig behajtási engedéllyel sem lehet behajtani.