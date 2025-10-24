42 perce
Megváltozik a tatabányai temetők nyitvatartása, gyászolók tízezreit érinti az új rend
Rengeteg ember látogat ki hallottak napja és környékén a temetőbe, éppen ezért ilyenkor a nyitvatartás is megváltozik. Mutatjuk, Mindenszentek alkalmából milyen nyitvatartásra készülnek a tatabányai temetők.
A T-Szol Zrt. tájékoztatása szerint a tatabányai temetők rendkívüli nyitvatartással várják az e,mlékezőket mindenszentekkor és halottak napján. Sőt, már jóval előtte is. Mindemellett fontos szabályokat is be kell tartani, így például az autóval való behajtásra vonatkozókat. Mutatjuk, hánytól hányig lesznek nyitva a megyeszékhely sírkertjei.
Hogy lesznek nyitva a tatabányai temetők?
Tatabánya négy temetőt tudhat a magáénak, ezek a
- Síkvölgyi
- Újbánhidai
- Újtelepi
- Felsőgallai,
melyek egységesen reggel 6 órától este 9-ig tartanak nyitva október 23-tó november 2-ig. Továbbá egyedül a Síkvölgyi temetőbe lehet autóval behajtani, a Felsőgallai és az Újbánhidai temetőkbe tilos behajtani, valamint az Újtelepi temetőbe október 31-től november 2-ig behajtási engedéllyel sem lehet behajtani.
Tatabánya is csatlakozik az V. Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtáshoz, melyhez minden megemlékezőt várnak november 1-én 16 órakor az Újtelepi temető új ravatalozójához, hogy együtt megemlékezzenek elhunyt szeretteikre.
