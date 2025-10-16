1 órája
Tatabányai testvérpár lett dobogós a diákolimpián
Két tatabányai kilencedikes diák is dobogóra állhatott a birkózó diákolimpia országos döntőjén. A Tatabányai Szakképzési Centrum további sikereket kíván az ügyesen szereplő testvérpárnak.
A Tatabányai Szakképzési Centrum testvérpárja fantasztikus sikerrel a kezükben tért vissza iskolájukba. A TSZC Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikum Facebook oldalán jelentette be az örömhírt.
Arat a Tatabányai Szakképzési Centrum: két diák is dobogós lett
Megrendezték a Birkozó Diákolimpia Országos Döntőjét, ahol két kilencedikes diák - aki ráadásul egy testvérpár - dobogós helyezést ért el. A Banai testvérek büszkék lehetnek magukra. Zoé ezüst, míg Erik bronzérmes lett a rangos versenyen, melyet kitartó küzdelmének köszönhet - számolt be az iskola. Az intézmény gratulál diákjainak, egyúttal további sikereket kíván nekik a sportban és tanulásban egyaránt.
