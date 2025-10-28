"Felszólítottuk a városvezetést a jogszabályok betartására" - óriási botrány dagad Tatabányán

Nem épp pozitív hírrel járja be a hazai sajtót Tatabánya városa a napokban. A megyei jogú város legújabb botrányáról a Kemma.hu is beszámolt, miszerint a Kúria jogerős döntésének értelmében Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere és csapata jogellenesen vezette be a tatabányai fizetős parkolást. Egyre csak dagad a botrány a bányászvárosban. November 30-án a jogellenes fizetős parkolási rendelet megszűnik. Most Gál Csaba, tatabányai önkormányzati képviselő mondta el véleményét a tatabányai parkolás körüli káoszról, és a kicsit sem hétköznapinak mondható botrányról.

A Kúria jogerős döntése értelmében jogellenes a tatabányai parkolási fizetős rendelete

Jogellenes rendeletet hozott a tatabányai parkolás kérdésében az ellenzéki többség

Többek között Gál Csaba, tatabányai önkormányzati képviselő is harcolt a fizetős parkolás és az autósok megsarcolása ellen a tatabányai közgyűlésben, ám kérései és javaslatai süket fülekre találtak hónapokon keresztül. Most a képviselő nem kertelt a jogerős döntéssel kapcsolatban.

− Az indoklás szerint a városi közgyűlés – illetve az annak többségét alkotó Szücsné–Boda koalíció – a törvényi előírások megsértésével hozta meg a hatalmas felháborodást kiváltó rendeletét.

A Fidesz–KDNP képviselői a kezdetektől fogva ellenezték a tatabányai autósok megsarcolását, ezért végig tiltakoztunk az eljárás ellen, és felszólítottuk a városvezetést a jogszabályok betartására. Kifogásainkat és a tatabányaiak tiltakozását semmibe véve hozták meg az új rendeletet – a Kúria ítélete szerint végig nekünk volt igazunk!

− írta közösségi oldalán Gál Csaba tatabányai önkormányzati képviselő.

Megbukott Tatabánya üdvöskéje, a fizetős parkolási rendszer: a Kúria meghozta a döntést

A Kemma.hu is beszámolt a tatabányai fizető parkolás körüli káoszcunamiról az elmúlt hónapokban. A önkormányzat különféle módon parkolási rendeletet többször is módosította, sokszor átláthatatlan, ködös célok mentén a nyáron, amit keresztül víve a közgyűlésen el is fogadott a többségben lévő ellenzéki képviselő testület. Az önkormányzat ezzel lezártnak tekintette a dolgot, ám a kormánypárt helyi önkormányzati képviselői mindvégig a törvények mellett kiállva kampányoltak a káoszos rendszer ellen. Most a Kúria meghozta a jogerős ítéletet a tatabányai fizető parkolási rendeletről, ami alapjaiban dönti rommá a megyei jogú város parkolási rendszerét.