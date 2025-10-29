október 29., szerda

Nárcisz névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Indulatok

1 órája

„Mondjon le!” – forrnak az indulatok a tatabányai parkolás körül a Kúria döntése után

Címkék#Kúria#parkolási rend#önkormányzat

A Kúria ítélete után elszabadultak az indulatok Tatabányán. A tatabányai parkolás ügye alágyújtott a közösségi médiának – rengetegen osztották meg véleményüket a városvezetésről és a fizetős rendszer bukásáról.

Kemma.hu

Miután a Kúria jogerősen kimondta, hogy törvénytelen volt a nyáron bevezetett fizetős parkolási rendelet Tatabányán, mi feltettük a kérdést a Facebookon: mit üzennétek a városvezetésnek? A válaszokból valóságos kommentcunami lett. Voltak, akik szerint a rendszer végre rendet tett a parkolásban – „végre lett mindenkinek helye” –, mások viszont úgy vélték, a városvezetés teljesen alkalmatlan, és le kellene mondania. A tatabányai parkolás tehát továbbra is megosztja a helyieket.

tatabányai parkolás
A Kúria jogerős döntése értelmében jogellenes a tatabányai parkolási fizetős rendelete
Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Heves reakciókat váltott ki a tatabányai parkolás körüli döntés

A tatabányai közösségi oldalon megjelent hozzászólások alapján a városvezetés és a parkolási rendszer kemény kritikát kapott. 

Egyesek követelték a polgármester és a testület lemondását: 

Adják vissza a pénzünket és mondjon le végre!

– írta egy hozzászóló. Mások úgy vélik, a városvezetés „teljesen alkalmatlan”, és „új, felelős vezetésre” van szükség. Többen azt is kifogásolták, hogy a díjmentesség rendszere igazságtalan volt:

Van saját lakásom Tatabányán, mégsem parkolhatok a német rendszámú autómmal díjmentesen.

– vetette fel egy kommentelő. Mások szerint a bevételeket inkább az utak javítására kellett volna fordítani. Volt, aki egyenesen így fogalmazott: 

Nem az a baj, hogy fizetős lett, hanem hogy rosszul csinálták.

Akadt, aki humorral reagált – „van min csámcsogni” –, de sokan keményen bírálták a városvezetést, és a döntést követően lemondást, sőt felelősségre vonást is követeltek.

Nem ez volt az egyetlen ilyen törvénytelenség! Itt már nincs mese! Le kell mondania a polgármester asszonynak, de képviselőtestület tagjainak is! Új és jobb vezetőségre van ott szükség, mert hiába megyei jogú város, horror filmekben különb szellem városok vannak! Nem fejlődik a város csak pusztul!

Egy biztos, a legtöbben a Kúria döntése után is követelik, hogy a városvezetés vállalja a felelősséget a tatabányai parkolási káoszért

Reagált az önkormányzat

Hétfőn kora délután elsőként a Kemma.hu hozta nyílvánosságra azt a jogerős ítéletet, melyben a Kúria kimondja, hogy a tatabányai önkormányzat jogellenesen vezette be a nyár végén a fizetős tatabányai parkolási rendeletet. Egészen hétfő estig mélyen hallgatott a Szücsné Posztovics Ilona vezette városvezetés az év egyik legnagyobb botrányáról. A tatabányai parkolás körüli káosszal kapcsolatban a lakosok választ várnak: például a már beszedett és befizetett parkolási díjak visszatérítéséről. A rémálomnak 2025. november 30-án vége, de egészen szürreális válasz érkezett az ellenzéki önkormányzat részéről hétfőn este, ami itt olvasható

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu