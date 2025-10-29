„Mondjon le!” – forrnak az indulatok a tatabányai parkolás körül a Kúria döntése után

Miután a Kúria jogerősen kimondta, hogy törvénytelen volt a nyáron bevezetett fizetős parkolási rendelet Tatabányán, mi feltettük a kérdést a Facebookon: mit üzennétek a városvezetésnek? A válaszokból valóságos kommentcunami lett. Voltak, akik szerint a rendszer végre rendet tett a parkolásban – „végre lett mindenkinek helye” –, mások viszont úgy vélték, a városvezetés teljesen alkalmatlan, és le kellene mondania. A tatabányai parkolás tehát továbbra is megosztja a helyieket.

A Kúria jogerős döntése értelmében jogellenes a tatabányai parkolási fizetős rendelete

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Heves reakciókat váltott ki a tatabányai parkolás körüli döntés

A tatabányai közösségi oldalon megjelent hozzászólások alapján a városvezetés és a parkolási rendszer kemény kritikát kapott.

Egyesek követelték a polgármester és a testület lemondását:

Adják vissza a pénzünket és mondjon le végre!

– írta egy hozzászóló. Mások úgy vélik, a városvezetés „teljesen alkalmatlan”, és „új, felelős vezetésre” van szükség. Többen azt is kifogásolták, hogy a díjmentesség rendszere igazságtalan volt:

Van saját lakásom Tatabányán, mégsem parkolhatok a német rendszámú autómmal díjmentesen.

– vetette fel egy kommentelő. Mások szerint a bevételeket inkább az utak javítására kellett volna fordítani. Volt, aki egyenesen így fogalmazott:

Nem az a baj, hogy fizetős lett, hanem hogy rosszul csinálták.

Akadt, aki humorral reagált – „van min csámcsogni” –, de sokan keményen bírálták a városvezetést, és a döntést követően lemondást, sőt felelősségre vonást is követeltek.

Nem ez volt az egyetlen ilyen törvénytelenség! Itt már nincs mese! Le kell mondania a polgármester asszonynak, de képviselőtestület tagjainak is! Új és jobb vezetőségre van ott szükség, mert hiába megyei jogú város, horror filmekben különb szellem városok vannak! Nem fejlődik a város csak pusztul!

Egy biztos, a legtöbben a Kúria döntése után is követelik, hogy a városvezetés vállalja a felelősséget a tatabányai parkolási káoszért

Reagált az önkormányzat

Hétfőn kora délután elsőként a Kemma.hu hozta nyílvánosságra azt a jogerős ítéletet, melyben a Kúria kimondja, hogy a tatabányai önkormányzat jogellenesen vezette be a nyár végén a fizetős tatabányai parkolási rendeletet. Egészen hétfő estig mélyen hallgatott a Szücsné Posztovics Ilona vezette városvezetés az év egyik legnagyobb botrányáról. A tatabányai parkolás körüli káosszal kapcsolatban a lakosok választ várnak: például a már beszedett és befizetett parkolási díjak visszatérítéséről. A rémálomnak 2025. november 30-án vége, de egészen szürreális válasz érkezett az ellenzéki önkormányzat részéről hétfőn este, ami itt olvasható.