Forrnak a dühtől a tatabányaiak, szürreális válasz érkezett a városvezetéstől

Hétfőn kora délután elsőként a Kemma.hu hozta nyílvánosságra azt a jogerős ítéletet, melyben a Kúria kimondja, hogy a tatabányai önkormányzat jogellenesen vezette be a nyár végén a fizetős parkolási rendeletet. Egészen hétfő estig mélyen hallgatott a Szücsné Posztovics Ilona vezette városvezetés az év egyik legnagyobb botrányáról. A tatabányai parkolás körüli káosszal kapcsolatban a lakosok választ várnak: például a már beszedett és befizetett parkolási díjak visszatérítéséről. A rémálomnak 2025. november 30-án vége, de egészen szürreális válasz érkezett az ellenzéki önkormányzat részéről hétfőn este, több órával azután, hogy portálunk megírta a jogerős döntést és az országos botrány kirobbant.

Forrnak az indulatok a tatabányai parkolás körüli botrány miatt

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Reagált az önkormányzat, a tatabányai parkolás körüli botrányra

Több órával a Kemma.hu nyílvánosságra hozott cikke után reagált a baloldali önkormányzat is, amolyan már-már szokásos "eleganciával" és tutyi-mutyi módon, amit még Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is megirigyelne. Közösségi oldalukra feltöltött közleményükben leírják, hogy Tatabánya közgyűlése 2025. november végéig dönteni fog a törvényi feltételeknek megfelelő, új fizetőparkolási szabályokról. Tehát továbbra is lesz fizetős parkolási rendszer Tatabányán, decembertől ismét!

Szürreális élmény a közleményben

A közlemény végén a baloldali városvezetés felhívja a lakosság figyelmét, hogy a jelen szabályzás november 30-ig érvényben marad, tehát a szabályokat be kell tartani mindenkinek. Kissé szürreális felszólítás egy felelős városvezetéstől az, hogy törvényellenes szabályok betartására szólítja fel a lakosait. Az ügyben több helyi képviselő is megszólalt, köztük Bencsik János is, a térség országgyűlési képviselője.

Gál Csaba, tatabányai önkormányzati képviselő, aki a helyi Fidesz-KDNP frakcióvezetője is egyben, nem rejtette véka alá a véleményét a jogellenes rendelettel kapcsolatban.