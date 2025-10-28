október 28., kedd

Jogellenes fizetős parkolási rendelet

1 órája

Forrnak a dühtől a tatabányaiak, szürreális válasz érkezett a városvezetéstől

Címkék#Tatabánya#Szücsné Posztovics Ilona#Kemma#Kúria#parkolási rendelet#városvezetés#önkormányzat#parkolás#fizetős parkolás#botrány

A Kemma.hu elsőként hozta nyílvánosságra azt a Kúria által meghozott döntést, amely jogerősen is kimondja, hogy a tatabányai fizetős parkolási rendszer jogtalanul lett bevezetve a nyár végén. A tatabányai önkormányzat hétfő este reagált a történtekre. Felhívták a lakosok figyelmét a tatabányai parkolás szabályainak betartására. A lakosok dühe egyre csak nő.

Kemma.hu

Hétfőn kora délután elsőként a Kemma.hu hozta nyílvánosságra azt a jogerős ítéletet, melyben a Kúria kimondja, hogy a tatabányai önkormányzat jogellenesen vezette be a nyár végén a fizetős parkolási rendeletet. Egészen hétfő estig mélyen hallgatott a Szücsné Posztovics Ilona vezette városvezetés az év egyik legnagyobb botrányáról. A tatabányai parkolás körüli káosszal kapcsolatban a lakosok választ várnak: például a már beszedett és befizetett parkolási díjak visszatérítéséről. A rémálomnak 2025. november 30-án vége, de egészen szürreális válasz érkezett az ellenzéki önkormányzat részéről hétfőn este, több órával azután, hogy portálunk megírta a jogerős döntést és az országos botrány kirobbant.

A Kemma.hu elsőként hozta nyílvánosságra azt a Kúria által meghozott döntést, amely jogerősen is kimondja, hogy a tatabányai fizetős parkolási rendszer jogtalanul lett bevezetve a nyár végén. A tatabányai önkormányzat hétfő este reagált a történtekre. Felhívták a lakosok figyelmét a szabályok betartására. A lakosok dühe egyre csak nő. tatabányai parkolás, parkolás tatabánya
Forrnak az indulatok a tatabányai parkolás körüli botrány miatt
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Reagált az önkormányzat, a tatabányai parkolás körüli botrányra

Több órával a Kemma.hu nyílvánosságra hozott cikke után reagált a baloldali önkormányzat is, amolyan már-már szokásos "eleganciával" és tutyi-mutyi módon, amit még Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is megirigyelne. Közösségi oldalukra feltöltött közleményükben leírják, hogy Tatabánya közgyűlése 2025. november végéig dönteni fog a törvényi feltételeknek megfelelő, új fizetőparkolási szabályokról. Tehát továbbra is lesz fizetős parkolási rendszer Tatabányán, decembertől ismét!

Szürreális élmény a közleményben

A közlemény végén a baloldali városvezetés felhívja a lakosság figyelmét, hogy a jelen szabályzás november 30-ig érvényben marad, tehát a szabályokat be kell tartani mindenkinek. Kissé szürreális felszólítás egy felelős városvezetéstől az, hogy törvényellenes szabályok betartására szólítja fel a lakosait. Az ügyben több helyi képviselő is megszólalt, köztük Bencsik János is, a térség országgyűlési képviselője

Gál Csaba, tatabányai önkormányzati képviselő, aki a helyi Fidesz-KDNP frakcióvezetője is egyben, nem rejtette véka alá a véleményét a jogellenes rendelettel kapcsolatban.

A baloldali tempó látszik a 2025-ös évben Tatabányán

  • Tatabánya, mint megyei jogú város egészen elképesztő városvezetési teljesítménnyel fordul rá az év utolsó hónapjaira. Szücsné Posztovics Ilonának és csapatának kontraproduktív munkája nem kevés problémát okozott a helyieknek a 2025-ös esztendőben. Többek között megemelték a helyi tömegközlekedés árát, ezzel együtt pedig csökkentették a buszjáratok számát a helyi tömegközlekedésben. Volt olyan lakos, aki sírva fakadt a döntés kapcsán.
  • A nyáron aztán kirobbant a most talán végleg eltűnőben lévő fizetős parkolás rendelete, amit a többségben lévő ellenzék keresztül vitt a közgyűlésen. A kormánypárti önkormányzati képviselők végig a döntés ellen voltak, mivel a tatabányaiak érdekét sorolták előbbre a város kasszájával szemben. A rendeletet többször is módosították, ezeket a közgyűlés ellenzéki többsége megszavazta.

 

 

 

 

