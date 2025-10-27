Megbukott Tatabánya üdvöskéje, a fizetős parkolási rendszer: a Kúria meghozta a döntést

A Kemma.hu is beszámolt a tatabányai fizető parkolás körüli káosz cunamiról az elmúlt hónapokban. A önkormányzat különféle parkolási rendeletet többször is módosította, sokszor átláthatatlan, ködös célok mentén a nyáron, amit keresztül víve a közgyűlésen el is fogadott a többségben lévő ellenzéki képviselő testület. Az önkormányzat ezzel lezártnak tekintette a dolgot, ám a kormánypárt helyi önkormányzati képviselői mindvégig a törvények mellett kiállva kampányoltak a káoszos rendszer ellen. Most a Kúria meghozta a jogerős ítéletet a tatabányai fizető parkolási rendeletről, ami alapjaiban dönti rommá a megyei jogú város parkolási rendszerét.

A Kúria döntése értelmében a tatabányai parkolási rendelet törvénytelen

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Törvénytelen a tatabányai fizető parkolás rendelete

A Kúria a Köf.5.025/2025/8. számú határozat értelmében kimondja, hogy a nyár végén megszavazott tatabányai fizető parkolási rendelet törvénytelen, mivel más jogszabályba ütközik az. 2025. november 30-án a rendelet megszűnik, tehát alapjaiban omlik össze a tatabányai városvezetés bájos üdvöskéje, a parkolási rendszer.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fizető várakozás rendjéről szóló 10/2025. (III.24.) önkormányzati rendelete más jogszabályba ütközik, ezért azt 2025. november 30. napjával megsemmisíti;

elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;

elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a kézbesítést követő 8 napon belül – az önkormányzati rendeletek kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat értelmében Tatabánya Megyei Jogú Város polgármesterének, Szücsné Posztovics Ilonánnak és csapatának a helyi lakosságot 8 napon belül értesítenie kell a parkolási rendelet eltörléséről, amiről a helyi lakosságot cikkünk megjelenéséig még nem sikerült tájékoztatni. Így a tatabányai városvezetésnek a lakosság számára napokon belül érdemi tájékoztatást kell adni a fizető parkolás rendszerének megszűnéséről.

A Kúria Önkormányzati Tanácsának döntésében az indoklások között szerepel többek mellett: