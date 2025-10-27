1 órája
Megbukott Tatabánya üdvöskéje, a fizetős parkolási rendszer: a Kúria meghozta a döntést
A nyáron bevezetett tatabányai fizető parkolás körüli botrányok már körbejárták a hazai sajtót. Most a Kúria meghozta a jogerős ítéletet. Ez alapjaiban rázza meg a tatabányai fizető parkolást. Mutatjuk a részleteket!
A Kemma.hu is beszámolt a tatabányai fizető parkolás körüli káosz cunamiról az elmúlt hónapokban. A önkormányzat különféle parkolási rendeletet többször is módosította, sokszor átláthatatlan, ködös célok mentén a nyáron, amit keresztül víve a közgyűlésen el is fogadott a többségben lévő ellenzéki képviselő testület. Az önkormányzat ezzel lezártnak tekintette a dolgot, ám a kormánypárt helyi önkormányzati képviselői mindvégig a törvények mellett kiállva kampányoltak a káoszos rendszer ellen. Most a Kúria meghozta a jogerős ítéletet a tatabányai fizető parkolási rendeletről, ami alapjaiban dönti rommá a megyei jogú város parkolási rendszerét.
Törvénytelen a tatabányai fizető parkolás rendelete
A Kúria a Köf.5.025/2025/8. számú határozat értelmében kimondja, hogy a nyár végén megszavazott tatabányai fizető parkolási rendelet törvénytelen, mivel más jogszabályba ütközik az. 2025. november 30-án a rendelet megszűnik, tehát alapjaiban omlik össze a tatabányai városvezetés bájos üdvöskéje, a parkolási rendszer.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
- megállapítja, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fizető várakozás rendjéről szóló 10/2025. (III.24.) önkormányzati rendelete más jogszabályba ütközik, ezért azt 2025. november 30. napjával megsemmisíti;
- elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
- elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a kézbesítést követő 8 napon belül – az önkormányzati rendeletek kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat értelmében Tatabánya Megyei Jogú Város polgármesterének, Szücsné Posztovics Ilonánnak és csapatának a helyi lakosságot 8 napon belül értesítenie kell a parkolási rendelet eltörléséről, amiről a helyi lakosságot cikkünk megjelenéséig még nem sikerült tájékoztatni. Így a tatabányai városvezetésnek a lakosság számára napokon belül érdemi tájékoztatást kell adni a fizető parkolás rendszerének megszűnéséről.
A Kúria Önkormányzati Tanácsának döntésében az indoklások között szerepel többek mellett:
- Az indítványozó a 2025. augusztus 28. napján megtett intézkedéseket – a módÖr. elfogadását – nem tekintette olyannak, mely orvosolta volna valamennyi jogszabálysértést, különösen a telítettségi mérésekkel összefüggésben, mert az önkormányzat az Ör. hatályba lépését nem halasztotta el,így a Mötv. 136. § (2) bekezdése szerinti indítványozási joga megnyílt. Az önkormányzat nem igazolta, hogy időközben az indítványban megjelölt, a döntéshozatali eljáráshoz kapcsolódó összes jogsérelmet orvosolta volna, ezért a normakontroll iránti eljárás megszüntetésének a Kp. 81. § (1) bekezdés g) pontja alapján nem volt helye.
- A KM rendelet mellékletének 35.15. a)-c) pontjai határozzák meg a telítettség megállapításának eljárási rendjét a következők szerint:
„35.15. a) A díjfizetési kötelezettség olyan várakozási területen, olyan időszakra (tervezett időszak) rendelhető el, amelyen az adott időszakban a járművek várakozására alkalmas helyek átlagos foglaltsága (a továbbiakban: telítettség) a 70%-ot meghaladja. A díjfizetési kötelezettség tervezett időszaka a várakozási szokások befolyásolására, előtte-utána 2 órával kibővíthető. A telítettség megállapításánál figyelembe kell venni az alábbi szempontokat:
aa) a várakozási díj megfizetésének kötelezettsége a naptári év napjai legalább 50%-án fennáll, és
ab) a legalább 100 darab várakozóhely működik a területen, és
ac) a telítettség legalább 20%-a két óránál rövidebb idejű parkolási igénnyel lép fel.
35.15. b) A várakozási övezetként kijelölt területnek egybefüggőnek, a szabályozásnak egységesnek, a terület határainak egyértelműnek kell lennie. Amennyiben a várakozási területen a közterületeknek nem azonos a tulajdonosa, abban az esetben a tulajdonosok előzetes egymás közötti megállapodását követően lehet csak bevezetni a díjfizetési kötelezettséget. Ebben az esetben a tulajdonosok (az általuk megbízott üzemeltetők) kötelesek bármely – azonos tarifaövezetben levő – parkolóautomatánál váltott parkolójegyet elfogadni.
A telítettség mértékét
ba) új díjfizetési kötelezettség elrendelését, vagy
bb) a díjfizetési kötelezettség 1 óránál hosszabb időbeli kiterjesztését, vagy
bc) a várakozási terület parkolóhelyszámának (jelen jogszabály hatálybalépésének időpontjában meglevő férőhelyszám) 10%-nál nagyobb bővítését megelőzően kell megállapítani a változás által érintett teljes területen, a következők szerint:
bd) a mérést a tulajdonos önkormányzat megrendelésére megfelelő – a Magyar Mérnöki Kamara által igazolt – jogosultsággal rendelkező szakember bevonásával kell elvégezni,
be) a díjfizetési kötelezettség alá eső teljes területen a közcélra használható várakozóhelyeken, külön felvéve a tiltott módon várakozók számát,
bf) a mérés időpontját a legnagyobb forgalmú évszakban, két egymást követő héten, a tervezett díjfizetési időszaknak megfelelően kell kijelölni,
bg) a mérést a tervezett díjfizetési időszakban legalább óránként kell elvégezni,
bh) a mérés során a közcélú várakozóhelyeken elhelyezett járművek számát a tiltott módon várakozók számával meg kell növelni és a kapott eredményt – mint összes várakozási igényt – kell a rendelkezésre álló várakozóhelyek számához viszonyítani (%).
35.15. c) A mérést és eredményét – időbélyeggel vagy időazonosítóval ellátott fényképfelvételekkel együtt – is dokumentálni kell és 5 évig meg kell őrizni. A díjfizetési kötelezettséggel rendelkező területet határoló területen – amennyiben ott parkolási feszültség jelentkezik – korlátozott várakozási övezet kijelölésével, vagy a díjfizetési övezetben degresszív, progresszív, lépcsős díjrendszer alkalmazásával szükséges szabályozni.” - szerepel az indoklások között.
Újabb fejezet kezdődik a tatabányai parkolás káoszos életében
A parkolási rendelet 2025. november 30-án megszűnik, és a helyi lakosok nem tudják mi vár rájuk a parkolással kapcsolatban Tatabányán. Október 30-án Tatabányán közgyűlést tartanak, ahol talán többet elárul a botrányos rendelet megszűnésével kialakult helyzetről és a várható folytatásról Szücsné Posztovics Ilona polgármester.
Újfent lázong a lakosság a tatabányai parkolási ügy miatt!
Marad Tatabányán a törvényellenes fizető parkolás: döntött a közgyűlés
Totális a káosz a tatabányai parkolás körül: a Fidesz szerint a város csapdába ejtette az autósokat