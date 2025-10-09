Elszabadultak az indulatok, már a rétest is sajnálják a mentőktől

Friss, illatos péksüteményekkel lepte meg a Lipóti Pékség a tatabányai mentősöket – a gesztusnak azonban nem mindenki örült. A Tatabánya Mentőállomás közösségi oldalán közzétett bejegyzés alatt ugyanis elszabadultak az indulatok: egyetlen negatív komment elég volt ahhoz, hogy a követők valóságos kommentháborúba kezdjenek.

A tatabányai mentősök mindössze egy péksütemény-felajánlást köszöntek meg, mégis viták sora robbant ki a bejegyzés alatt

Forrás: Facebook/Tatabányai Mentőállomás

A mentőállomás bejegyzése eredetileg egyszerű köszönetnyilvánítás volt.

Ajándékot kaptak a tatabányai mentősök

– A Lipóti Pékség ismét egy kis energibombával lepett meg bennünket! Mondanom se kell, a Bajtársak hamar lecsaptak rá és újult erővel vágnak neki a következő feladatoknak! Végtelenül hálásak vagyunk a folyamatos felajánlásaiknak! Köszönjük a Lipóti Pékség összes dolgozójának! – írták.

Egy hozzászóló azonban ezt is sérelmezte.

– Mert hogy nincs mit ennetek? Vannak nálatok sokkal szegényebbek is! – írta egy nő.

A kommentre azonnal reagált a mentőszolgálat, visszafogott, de határozott hangnemben:

– Nem mi kértük, hanem kaptuk. Természetesen volt mit ennie a Bajtársaknak... Ha Önt ennyire zavarja ez, akkor legközelebb már adjuk is tovább nálunk szegényebbeknek! Így jó lesz? – válaszolták a tatabányai mentősök.