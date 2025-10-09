október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felháborító

1 órája

Elszabadultak az indulatok, már a rétest is sajnálják a mentőktől

Címkék#gesztus#vita#péksütemény#bajtárs#mentőket#Lipóti Pékség#nap#rétes#életveszélyes

Egy ártatlan köszönetnyilvánítás kavarta fel az indulatokat a közösségi oldalon. A tatabányai mentősök mindössze egy péksütemény-felajánlást köszöntek meg, mégis viták sora robbant ki a bejegyzés alatt.

Kemma.hu

Friss, illatos péksüteményekkel lepte meg a Lipóti Pékség a tatabányai mentősöket – a gesztusnak azonban nem mindenki örült. A Tatabánya Mentőállomás közösségi oldalán közzétett bejegyzés alatt ugyanis elszabadultak az indulatok: egyetlen negatív komment elég volt ahhoz, hogy a követők valóságos kommentháborúba kezdjenek.

Egy ártatlan köszönetnyilvánítás kavarta fel az indulatokat a közösségi oldalon. A tatabányai mentősök mindössze egy péksütemény-felajánlást köszöntek meg, mégis viták sora robbant ki a bejegyzés alatt.
A tatabányai mentősök mindössze egy péksütemény-felajánlást köszöntek meg, mégis viták sora robbant ki a bejegyzés alatt
Forrás: Facebook/Tatabányai Mentőállomás

A mentőállomás bejegyzése eredetileg egyszerű köszönetnyilvánítás volt.

Ajándékot kaptak a tatabányai mentősök

– A Lipóti Pékség ismét egy kis energibombával lepett meg bennünket! Mondanom se kell, a Bajtársak hamar lecsaptak rá és újult erővel vágnak neki a következő feladatoknak! Végtelenül hálásak vagyunk a folyamatos felajánlásaiknak! Köszönjük a Lipóti Pékség összes dolgozójának! – írták.

Egy hozzászóló azonban ezt is sérelmezte.
– Mert hogy nincs mit ennetek? Vannak nálatok sokkal szegényebbek is! – írta egy nő. 

A kommentre azonnal reagált a mentőszolgálat, visszafogott, de határozott hangnemben:
– Nem mi kértük, hanem kaptuk. Természetesen volt mit ennie a Bajtársaknak... Ha Önt ennyire zavarja ez, akkor legközelebb már adjuk is tovább nálunk szegényebbeknek! Így jó lesz? – válaszolták a tatabányai mentősök.

A válasz után elszabadultak az indulatok: a kommentelők szinte egy emberként álltak ki a mentősök mellett. Sokan emlékeztettek arra, hogy a mentők nap mint nap emberéleteket mentenek, és nem egy szelet rétest kaptak „feleslegesen”, hanem egy kedves gesztust – hálából.
– Ha nem tetszik, tovább kell görgetni, nem pedig belekötni a mentősökbe, akik ajándékot kaptak – írta egy hozzászóló.
– Ti vagytok a mi hőseink! Sokszor rajtatok múlik az életünk – tette hozzá egy másik.

Megköszönték a támogatást

Voltak, akik humorral próbálták oldani a helyzetet:
– Dobd már át a számlaszámod, utalok, nehogy éhenpusztulj – írta egy kommentelő.

A Tatabánya Mentőállomás végül újra megszólalt, és udvariasan kérte a támogatókat, hogy bár hálásak a kiállásért, próbáljanak kulturáltan fogalmazni.
– Nagyon szépen köszönjük a támogató jellegű kommenteket, de megkérünk mindenkit, hogy cizelláltan fogalmazzon – bármennyire is degradáló a hozzászólás – kérték követőiktől. 

A mentősök posztja végül sok száz lájkot és támogató hozzászólást kapott, és jól mutatja, mennyire érzékeny téma lett manapság egy-egy felajánlás is – még akkor is, ha az egyszerű jó szándékból születik.

Sokan hálásak nekik

Mint arról korábban a Kemma.hu is beszámolt, nem ez az első alkalom, hogy a tatabányai mentősök hálát és figyelmességet kapnak a közösségtől. A város lakói, intézményei és civil szervezetei több ízben is kifejezték már megbecsülésüket azok felé, akik nap mint nap emberéletekért dolgoznak.

  • A Szivárvány Óvoda Napocska csoportjának kisgyermekei például édességet és saját készítésű rajzokat vittek a mentőállomásra – hálájuk jeléül azokért az emberekért, akik mindig készen állnak segíteni. Bár a járványügyi szabályok miatt akkor nem nézhettek be a kulisszák mögé, a bajtársak megígérték: amint lehetőség nyílik rá, nyílt napot tartanak, hogy a gyerekek is megismerhessék a mentők mindennapjait.
  • Megható gesztussal élt egy hálás beteg is két éve, aki egy súlyos, életveszélyes rosszullét után ajándékcsomaggal köszönte meg a mentősök gyors és szakszerű segítségét. A csomagban még Guszti, a mentőállomás idén nyáron elhunyt cicája is kapott néhány finomságot.
  • Nem maradt el a civil szervezetek támogatása sem: a Rotary Club Tatabánya tagjai két hatalmas doboz fánkkal lepték meg a mentősöket, hogy ezzel fejezzék ki elismerésüket az áldozatos, olykor emberfeletti munkáért, amit a bajtársak nap mint nap végeznek.
    Ezek az apró, de szívből jövő gesztusok is azt mutatják, hogy a közösség többsége tisztelettel és hálával tekint a mentőkre – akik nemcsak munkát, hanem hivatást teljesítenek minden egyes riasztásnál.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu