Elszabadultak az indulatok, már a rétest is sajnálják a mentőktől
Egy ártatlan köszönetnyilvánítás kavarta fel az indulatokat a közösségi oldalon. A tatabányai mentősök mindössze egy péksütemény-felajánlást köszöntek meg, mégis viták sora robbant ki a bejegyzés alatt.
Friss, illatos péksüteményekkel lepte meg a Lipóti Pékség a tatabányai mentősöket – a gesztusnak azonban nem mindenki örült. A Tatabánya Mentőállomás közösségi oldalán közzétett bejegyzés alatt ugyanis elszabadultak az indulatok: egyetlen negatív komment elég volt ahhoz, hogy a követők valóságos kommentháborúba kezdjenek.
A mentőállomás bejegyzése eredetileg egyszerű köszönetnyilvánítás volt.
Ajándékot kaptak a tatabányai mentősök
– A Lipóti Pékség ismét egy kis energibombával lepett meg bennünket! Mondanom se kell, a Bajtársak hamar lecsaptak rá és újult erővel vágnak neki a következő feladatoknak! Végtelenül hálásak vagyunk a folyamatos felajánlásaiknak! Köszönjük a Lipóti Pékség összes dolgozójának! – írták.
Egy hozzászóló azonban ezt is sérelmezte.
– Mert hogy nincs mit ennetek? Vannak nálatok sokkal szegényebbek is! – írta egy nő.
A kommentre azonnal reagált a mentőszolgálat, visszafogott, de határozott hangnemben:
– Nem mi kértük, hanem kaptuk. Természetesen volt mit ennie a Bajtársaknak... Ha Önt ennyire zavarja ez, akkor legközelebb már adjuk is tovább nálunk szegényebbeknek! Így jó lesz? – válaszolták a tatabányai mentősök.
A válasz után elszabadultak az indulatok: a kommentelők szinte egy emberként álltak ki a mentősök mellett. Sokan emlékeztettek arra, hogy a mentők nap mint nap emberéleteket mentenek, és nem egy szelet rétest kaptak „feleslegesen”, hanem egy kedves gesztust – hálából.
– Ha nem tetszik, tovább kell görgetni, nem pedig belekötni a mentősökbe, akik ajándékot kaptak – írta egy hozzászóló.
– Ti vagytok a mi hőseink! Sokszor rajtatok múlik az életünk – tette hozzá egy másik.
Megköszönték a támogatást
Voltak, akik humorral próbálták oldani a helyzetet:
– Dobd már át a számlaszámod, utalok, nehogy éhenpusztulj – írta egy kommentelő.
Egy hálás beteg küldött ajándékot a tatabányai mentősöknek és Guszti cicának
A Tatabánya Mentőállomás végül újra megszólalt, és udvariasan kérte a támogatókat, hogy bár hálásak a kiállásért, próbáljanak kulturáltan fogalmazni.
– Nagyon szépen köszönjük a támogató jellegű kommenteket, de megkérünk mindenkit, hogy cizelláltan fogalmazzon – bármennyire is degradáló a hozzászólás – kérték követőiktől.
A mentősök posztja végül sok száz lájkot és támogató hozzászólást kapott, és jól mutatja, mennyire érzékeny téma lett manapság egy-egy felajánlás is – még akkor is, ha az egyszerű jó szándékból születik.
Sokan hálásak nekik
Mint arról korábban a Kemma.hu is beszámolt, nem ez az első alkalom, hogy a tatabányai mentősök hálát és figyelmességet kapnak a közösségtől. A város lakói, intézményei és civil szervezetei több ízben is kifejezték már megbecsülésüket azok felé, akik nap mint nap emberéletekért dolgoznak.
Édességet és rajzokat is vittek az ovisok a tatabányai mentősöknekÓvodások látogatták meg a tatabányai mentőállomáson a tiszteket, akiknek édességet és rajzokat is vittek.
- A Szivárvány Óvoda Napocska csoportjának kisgyermekei például édességet és saját készítésű rajzokat vittek a mentőállomásra – hálájuk jeléül azokért az emberekért, akik mindig készen állnak segíteni. Bár a járványügyi szabályok miatt akkor nem nézhettek be a kulisszák mögé, a bajtársak megígérték: amint lehetőség nyílik rá, nyílt napot tartanak, hogy a gyerekek is megismerhessék a mentők mindennapjait.
- Megható gesztussal élt egy hálás beteg is két éve, aki egy súlyos, életveszélyes rosszullét után ajándékcsomaggal köszönte meg a mentősök gyors és szakszerű segítségét. A csomagban még Guszti, a mentőállomás idén nyáron elhunyt cicája is kapott néhány finomságot.
- Nem maradt el a civil szervezetek támogatása sem: a Rotary Club Tatabánya tagjai két hatalmas doboz fánkkal lepték meg a mentősöket, hogy ezzel fejezzék ki elismerésüket az áldozatos, olykor emberfeletti munkáért, amit a bajtársak nap mint nap végeznek.
Ezek az apró, de szívből jövő gesztusok is azt mutatják, hogy a közösség többsége tisztelettel és hálával tekint a mentőkre – akik nemcsak munkát, hanem hivatást teljesítenek minden egyes riasztásnál.