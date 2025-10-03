1 órája
Nem írja alá a PTSE az új szerződést, veszélyben a szezon!
Nem írja alá a PTSE elnöke a tatabányai önkormányzat által kínált szerződést. Továbbra is kilátástalan a helyzet a jégpályával kapcsolatban, így egyelőre az is bizonytalan, hogy lesz-e szezon az idén. Fordulóponthoz érkezett a tatabányai jégpálya körüli botrány.
A Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület körül tovább bonyolódnak a szálak: úgy tudjuk, hogy a PTSE elnöke nem írja alá a tatabányai önkormányzat által felkínált szerződést, mely arról szól, hogy a TÉT Kft. átveszi a jégpálya üzemeltetését. Tatabányai jégpálya balhé, újabb fejezet.
Bizonytalan a tatabányai jégpálya jövője
A régóta húzódó ügy miatt a tatabányaiak azért is aggódnak, ha nem oldódik meg a probléma a szezonra, ami elvileg októberrel kezdődött, nem lesz jégpálya és jeges sportok Tatabányán. Gál Csaba önkormányzati képviselő, Fidesz-KDNP frakcióvezető a kemma.hu-nak azt mondta, valóban sok a bizonytalanság abban, hogy lesz-e szezon idén a tatabányai jégpályán.
A PTSE részéről mindenképpen lenne szezon, ők teljes mértékben készen állnak rá. Hogy valóban lesz-e, az most fog eldőlni. Úgy tudom, aki az üzemeltetést átvenné, ő nincs még erre felkészülve, azt az információt kaptam, hogy nincsenek meg az eszközei, feltételei ehhez.
Arról, hogy az egyesület elnöke nem írta alá a szerződést, megkérdeztük Bencsik Jánost is:
A PTSE közmegelégedéssel üzemeltette a jégpályát, ha az önkormányzat a munkájukban nem akadályozza, továbbra is közmegelégedéssel fogja üzemeltetni.
GALÉRIA: Megnéztük a PTSE edzését Tatabányán (Fotók: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
Portálunk a szülőket is megkérdezte arról, hogy mit gondolnak, mi fog a jövőben történni a jégpálya kapcsán.
Az a véleményem, hogy undorító módon csak saját magukra gondolnak és nem értik se a vezetést, se azt, amit mond az elnök. A számokat is mintha nem értenék, te vizsgálatról vizsgálatra folyamatosan jó a pályának a renoméja és egyszerűen ők nem értik meg, hogy márpedig jó az elszámolás, nem történt semmilyen kettős könyvelés, sikkasztás és a többi, és mégis azt mondják, nem jól kezelik a pénzt.
A PTSE vezetése a Kemmának megerősítette: nem írták alá azt a használati szerződést, amit a városi önkormányzat felajánlott. Patthelyzet állt elő, aminek az újabb fejezete információink szerint hétfőn várható, erről is beszámolunk olvasóinknak.
Előzmények
- A tatabányai közgyűlés idén nyáron bontotta fel idő előtt a 15 éves szerződést az egyesülettel, és az üzemeltetést a városi tulajdonú Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.-hez (TÉT Kft.) játszaná át. A döntés nagy vihart kavart: a háttérben folyó tárgyalások eddig nem vezettek eredményre, a frontvonalak megkeményedtek, a közgyűlésben pedig egymásra mutogatás és személyeskedés jellemezte a vitát.
- Az indulatok gyökere még 2023-ra nyúlik vissza, amikor a PTSE és Boda Bánk (Mi Hazánk) között elmérgesedett a viszony. Azóta több előterjesztés és költségvetési döntés is a jégpálya működését veszélyeztette. Bár a város több mint százmillió forinttal támogatta a létesítményt az elmúlt években, a jövő továbbra sem biztosított: az önkormányzat a területet, az egyesület pedig a pályát, a tetőt és az eszközöket birtokolja, ami újabb jogi vitákat vetít előre.
