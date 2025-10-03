október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégmentes Tatabánya

1 órája

Nem írja alá a PTSE az új szerződést, veszélyben a szezon!

Címkék#Gál Csaba#PTSE#Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület#szezon

Nem írja alá a PTSE elnöke a tatabányai önkormányzat által kínált szerződést. Továbbra is kilátástalan a helyzet a jégpályával kapcsolatban, így egyelőre az is bizonytalan, hogy lesz-e szezon az idén. Fordulóponthoz érkezett a tatabányai jégpálya körüli botrány.

Gábos Orsolya

A Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület körül tovább bonyolódnak a szálak: úgy tudjuk, hogy a PTSE elnöke nem írja alá a tatabányai önkormányzat által felkínált szerződést, mely arról szól, hogy a TÉT Kft. átveszi a jégpálya üzemeltetését. Tatabányai jégpálya balhé, újabb fejezet.

tatabányai jégpálya
Tatabányai jégpálya: folyik az edzés, a szezon elindulása azonban kérdéses
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Bizonytalan a tatabányai jégpálya jövője

A régóta húzódó ügy miatt a tatabányaiak azért is aggódnak, ha nem oldódik meg a probléma a szezonra, ami elvileg októberrel kezdődött, nem lesz jégpálya és jeges sportok Tatabányán. Gál Csaba önkormányzati képviselő, Fidesz-KDNP frakcióvezető a kemma.hu-nak azt mondta, valóban sok a bizonytalanság abban, hogy lesz-e szezon idén a tatabányai jégpályán.

A PTSE részéről mindenképpen lenne szezon, ők teljes mértékben készen állnak rá. Hogy valóban lesz-e, az most fog eldőlni. Úgy tudom, aki az üzemeltetést átvenné, ő nincs még erre felkészülve, azt az információt kaptam, hogy nincsenek meg az eszközei, feltételei ehhez. 

Arról, hogy az egyesület elnöke nem írta alá a szerződést, megkérdeztük Bencsik Jánost is:

A PTSE közmegelégedéssel üzemeltette a jégpályát, ha az önkormányzat a munkájukban nem akadályozza, továbbra is közmegelégedéssel fogja üzemeltetni.

 

GALÉRIA: Megnéztük a PTSE edzését Tatabányán (Fotók: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

Portálunk a szülőket is megkérdezte arról, hogy mit gondolnak, mi fog a jövőben történni a jégpálya kapcsán.

Az a véleményem, hogy undorító módon csak saját magukra gondolnak és nem értik se a vezetést, se azt, amit mond az elnök.  A számokat is mintha nem értenék, te vizsgálatról vizsgálatra folyamatosan jó a pályának a renoméja és egyszerűen ők nem értik meg, hogy márpedig jó az elszámolás, nem történt semmilyen kettős könyvelés, sikkasztás és a többi, és mégis azt mondják, nem jól kezelik a pénzt.

A PTSE vezetése a Kemmának megerősítette: nem írták alá azt a használati szerződést, amit a városi önkormányzat felajánlott. Patthelyzet állt elő, aminek az újabb fejezete információink szerint hétfőn várható, erről is beszámolunk olvasóinknak. 

Előzmények

  • A tatabányai közgyűlés idén nyáron bontotta fel idő előtt a 15 éves szerződést az egyesülettel, és az üzemeltetést a városi tulajdonú Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.-hez (TÉT Kft.) játszaná át. A döntés nagy vihart kavart: a háttérben folyó tárgyalások eddig nem vezettek eredményre, a frontvonalak megkeményedtek, a közgyűlésben pedig egymásra mutogatás és személyeskedés jellemezte a vitát.
  • Az indulatok gyökere még 2023-ra nyúlik vissza, amikor a PTSE és Boda Bánk (Mi Hazánk) között elmérgesedett a viszony. Azóta több előterjesztés és költségvetési döntés is a jégpálya működését veszélyeztette. Bár a város több mint százmillió forinttal támogatta a létesítményt az elmúlt években, a jövő továbbra sem biztosított: az önkormányzat a területet, az egyesület pedig a pályát, a tetőt és az eszközöket birtokolja, ami újabb jogi vitákat vetít előre.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu