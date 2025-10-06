"Az biztos, hogy itt lesz jég!" - a PTSE nem adta át a jégpályát

Eljött a nap, amikor a tatabányai önkormányzat elfoglalná a műjégpályát, azonban ez nem történt meg, a tatabányai jégpálya a PTSE kezén maradt. A tárgyalás bár békés volt, Németh Krisztina szerint ennek még bőven lesz folytatása.

A tatabányai jégpálya vezetése: Németh Krisztina és Csősz Edina

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A tatabányai jégpálya: nem történt birtokba adás

A tatabányai önkormányzat képviseletében reggel kilenc órakor, a műjégpálya bejárata előtt megjelent Dr. File Beáta aljegyző, Szennay István, a Stratégiai és városüzemeltetési főosztály főosztályvezetője, dr. Gábriel Dávid a jogi osztályról. A polgármester, és az alpolgármesterek nem vettek részt az eseményen. A TÉT Kft.-től pedig Kugler László és Pál Petra jelentek meg. A Petőfi Tömeg-és Szabadidősport Egyesület elnöke már az ajtóban elmondta, hogy azzal, hogy az épületbe bemennek nem valósítják meg a birtokba adás jogi aspektusát.

A tárgyaláson elhangzott, hogy a PTSE a pénteken megküldött jogi állásfoglalástól eltérni nem kíván, az épületbe bemenni csak a komfortosság érdekében fognak, hogy ne az ajtóban kelljen a tárgyalást lefolytatni. Az önkormányzat képviselői elmondták, hogy ők birtokba akarják venni az épületet, de Németh Krisztina erre világosan reagált: a birtokba adást nem valósítják meg.

Én úgy gondolom, hogy a megjelentek közül mindenki bőven megpróbálta józan útra terelni a témát. Abban is biztos vagyok, hogy ennek lesz még következménye ránk nézve.

- mondta Krisztina. Az egyesület elnöke elmondta, hogy korábban volt példa az ő személye elleni támadásokra, rágalmazásokra, és azt is el tudja képzelni, hogy ez a jövőben folytatódni fog. Hangsúlyozta, hogy jobban örülne viszont annak, ha félretéve minden eddigi félrehallást, félreértést, leülnének, a kérdéses témát megvitatnák és a város érdekében menne tovább a folyamat.

Az biztos, hogy mi fagyasztani fogunk, az biztos, hogy itt lesz jég! Minden más a városon múlik.

- hangsúlyozta az elnök. A tárgyalás végén a felek aláírták, hogy a birtokba adás nem történik meg, a kulcsokat a PTSE nem adja át a tatabányai önkormányzat részére.