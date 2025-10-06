október 6., hétfő

Jég

46 perce

"Az biztos, hogy itt lesz jég!" - a PTSE nem adta át a jégpályát

Címkék#PTSE#önkormányzat#műjégpálya

A Petőfi Tömegsport Egyesület és a tatabányai önkormányzat között régóta feszült a viszony. Az önkormányzat felbontotta az üzemeltetési szerződést és mást helyezne birtokba, a PTSE elnöke azonban a szerződéstervezet nem írta alá. Ma kellett volna elhagyni és kiüríteni a tatabányai jégpályát, ám ez nem történt meg.

Kemma.hu

Eljött a nap, amikor a tatabányai önkormányzat elfoglalná a műjégpályát, azonban ez nem történt meg, a tatabányai jégpálya a PTSE kezén maradt. A tárgyalás bár békés volt, Németh Krisztina szerint ennek még bőven lesz folytatása.

tatabányai jégpálya
 A  tatabányai jégpálya vezetése: Németh Krisztina és Csősz Edina
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A tatabányai jégpálya: nem történt birtokba adás

A tatabányai önkormányzat képviseletében reggel kilenc órakor, a műjégpálya bejárata előtt megjelent Dr. File Beáta aljegyző, Szennay István, a Stratégiai és városüzemeltetési főosztály főosztályvezetője, dr. Gábriel Dávid a jogi osztályról. A polgármester, és az alpolgármesterek nem vettek részt az eseményen. A TÉT Kft.-től pedig Kugler László és Pál Petra jelentek meg. A Petőfi Tömeg-és Szabadidősport Egyesület elnöke már az ajtóban elmondta, hogy azzal, hogy az épületbe bemennek nem valósítják meg a birtokba adás jogi aspektusát.

A tárgyaláson elhangzott, hogy a PTSE a pénteken megküldött jogi állásfoglalástól eltérni nem kíván, az épületbe bemenni csak a komfortosság érdekében fognak, hogy ne az ajtóban kelljen a tárgyalást lefolytatni. Az önkormányzat képviselői elmondták, hogy ők birtokba akarják venni az épületet, de Németh Krisztina erre világosan reagált: a birtokba adást nem valósítják meg.

Én úgy gondolom, hogy a megjelentek közül mindenki bőven megpróbálta józan útra terelni a témát. Abban is biztos vagyok, hogy ennek lesz még következménye ránk nézve. 

- mondta Krisztina. Az egyesület elnöke elmondta, hogy korábban volt példa az ő személye elleni támadásokra, rágalmazásokra, és azt is el tudja képzelni, hogy ez a jövőben folytatódni fog.  Hangsúlyozta, hogy jobban örülne viszont annak, ha félretéve minden eddigi félrehallást, félreértést, leülnének, a kérdéses témát megvitatnák és a város érdekében menne tovább a folyamat.

Az biztos, hogy mi fagyasztani fogunk, az biztos, hogy itt lesz jég! Minden más a városon múlik.

- hangsúlyozta az elnök. A tárgyalás végén a felek aláírták, hogy a birtokba adás nem történik meg, a kulcsokat a PTSE nem adja át a tatabányai önkormányzat részére.

GALÉRIA: PTSE tárgyalása a tatabányai jégpályán (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

Hogy mérgesedett így el a helyzet?

  • Az indulatok gyökere még 2023-ra nyúlik vissza, amikor a PTSE és Boda Bánk (Mi Hazánk) között elmérgesedett a viszony. Azóta több előterjesztés és költségvetési döntés is a jégpálya működését veszélyeztette. Bár a város több mint százmillió forinttal támogatta a létesítményt az elmúlt években, a jövő továbbra sem biztosított: az önkormányzat a területet, az egyesület pedig a pályát, a tetőt és az eszközöket birtokolja, ami újabb jogi vitákat vetít előre.
  • 2025 június 30-án az alapvetően 15 évre megkötött közfeladat-ellátási szerződést 90 napos határidővel felmondták, a közgyűlés többségének akarata szerint.

Bencsik János, a tatai-medence országgyűlési képviselője a kemma.hu-nak így reagált a PTSE körül kialakult helyzetre:

A PTSE közmegelégedéssel üzemeltette a jégpályát, ha az önkormányzat a munkájukban nem akadályozza, továbbra is közmegelégedéssel fogja üzemeltetni.

 

