október 24., péntek

Polipok

1 órája

Minden nehézség ellenére elindult a jégszezon Tatabányán, tömeget vonzott a műjégpálya +Galéria

Nincsenek egyszerű helyzetben a tatabányai polipok, ám a politikai ellentétek ellenére is elindult a szezon. A tatabányai jégpálya újabb fejezetéhez érkezett.

Sokak örömére elkezdődött a szezon a tatabányai jégpályán. A szezonnyitásra portálunk is kilátogatott, fotókon mutatjuk, milyen remek hangulatban telt az első nap a jégsport szerelmeseinek. Mutatjuk a tatabányai jégpálya szezonnyitását!

Megnyitott a tatabányai jégpálya
Így nyitott meg a tatabányai jégpálya
Fotó: Wierl Ádám / Forrás:  24 Óra

Tatabányai jégpálya: a polipok kitartanak!

Sokan látogattak ki a tatabányai jégpálya szezonnyitására. A résztvevők arcán látszott az önfeledt öröm, és megkönnyebbülés, hiszen a politikai ellentétek miatt sokáig közel sem volt biztos, hogy a szezon el tud indulni. Lássuk, milyen előzményei vannak a jégpálya körüli botránynak.

GALÉRIA: Megnyitott a tatabányai jégpálya (Fotók: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám
  • A konfliktushelyzet  2023-ra nyúlik vissza, amikor a PTSE és Boda Bánk önkormányzati képviselő (Mi Hazánk) között elmérgesedett a viszony. 
  • 2025 június 30-án az alapvetően 15 évre megkötött közfeladat-ellátási szerződést 90 napos határidővel felmondták, a közgyűlés többségének akarata szerint.
  • 2025 október 6-án kellett volna átadja a sportegyesület a jégpályát az önkormányzatnak, ám ez nem történt meg. Az egyesület a döntését közleményben indokolta.
  • A következő közgyűlésre október 30-án kerül sor, aminek az előterjesztései már nyilvánosan elérhetők bárki számára.

 

 

