1 órája
Minden nehézség ellenére elindult a jégszezon Tatabányán, tömeget vonzott a műjégpálya +Galéria
Nincsenek egyszerű helyzetben a tatabányai polipok, ám a politikai ellentétek ellenére is elindult a szezon. A tatabányai jégpálya újabb fejezetéhez érkezett.
Sokak örömére elkezdődött a szezon a tatabányai jégpályán. A szezonnyitásra portálunk is kilátogatott, fotókon mutatjuk, milyen remek hangulatban telt az első nap a jégsport szerelmeseinek. Mutatjuk a tatabányai jégpálya szezonnyitását!
Tatabányai jégpálya: a polipok kitartanak!
Sokan látogattak ki a tatabányai jégpálya szezonnyitására. A résztvevők arcán látszott az önfeledt öröm, és megkönnyebbülés, hiszen a politikai ellentétek miatt sokáig közel sem volt biztos, hogy a szezon el tud indulni. Lássuk, milyen előzményei vannak a jégpálya körüli botránynak.
GALÉRIA: Megnyitott a tatabányai jégpálya (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
- A konfliktushelyzet 2023-ra nyúlik vissza, amikor a PTSE és Boda Bánk önkormányzati képviselő (Mi Hazánk) között elmérgesedett a viszony.
- 2025 június 30-án az alapvetően 15 évre megkötött közfeladat-ellátási szerződést 90 napos határidővel felmondták, a közgyűlés többségének akarata szerint.
- 2025 október 6-án kellett volna átadja a sportegyesület a jégpályát az önkormányzatnak, ám ez nem történt meg. Az egyesület a döntését közleményben indokolta.
- A következő közgyűlésre október 30-án kerül sor, aminek az előterjesztései már nyilvánosan elérhetők bárki számára.