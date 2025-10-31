október 31., péntek

PTSE

1 órája

Robbant a bomba: kipereli az önkormányzat a PTSE-t a jégpályáról

Címkék#Petőfi Tömeg-és Szabadidősport Egyesület#jégpálya#önkormányzat

A Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület feje felett régóta gyülekeznek a fekete felhők. A tatabányai jégpálya témája újra napirendre került az októberi közgyűlésen. Mutatjuk a fejleményeket!

Kemma.hu

A PTSE és a ellenzéki városvezetés között régóta forrnak az indulatok. A legutóbbi közgyűlésen újabb fejezetéhez érkezett a tatabányai jégpálya körüli balhé.

tatabányai jégpálya
A PTSE nem hagyta cserben a játékosokat: a tatabányai jégpálya nem maradt jég nélkül!
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Tatabányai jégpálya: peres eljárás indulhat

Már évek óta húzódik a tatabányai jégpálya és a Petőfi Tömeg-és Szabadidősport Egyesület közötti nézeteltérés. A konfliktus 2023-ban kezdődött el, amikor a PTSE vezetői szerint Boda Bánk önkormányzati képviselő (Mi Hazánk) lányait nem megfelelő magatartás miatt az egyesületből el kellett távolítani. A tatabányai önkormányzat többsége október 30-án megszavazta, hogy a TÉT Kft. (Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.) -vel kössenek szerződést, hogy a komplexum üzemeltetését ezentúl ők vegyék át. Illetve arról is döntést született, hogy peres eljárást indítanak az egyesülettel szemben, mivel október 6.-án nem történt meg a jégpálya átadása. Mindkét ügyben 9 igen szavazat érkezett, a Fidesz-frakció nemleges szavazatot adott a határozati javaslatokra.

2025. október 7. napjától jogcím nélküli birtokosnak minősül, mivel az Ingatlant az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása nélkül használja. Ez alapján a PTSE a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:9. § (1) bekezdése és a Feladat-ellátási szerződés V. fejezet 6. pontja szerint köteles az Ingatlant az Önkormányzatnak, mint az Ingatlan birtoklására jogosultnak kiadni.

- fogalmazzák az előterjesztésben a peres eljárás megindításának miértjét.

A konfliktus előzményei

  • A konfliktushelyzet  2023-ra nyúlik vissza, amikor a PTSE és Boda Bánk önkormányzati képviselő (Mi Hazánk) között elmérgesedett a viszony. 
  • 2025 június 30.-án az alapvetően 15 évre megkötött közfeladat-ellátási szerződést 90 napos határidővel felmondták, a közgyűlés többségének akarata szerint.
  • 2025 október 6-án kellett volna átadja a sportegyesület a jégpályát az önkormányzatnak, ám ez nem történt meg.

Portálunk a jégpálya körüli eseményeket folyamatosan követi, és a fejleményekről tájékoztatjuk olvasóinkat.

 

 

