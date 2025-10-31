Robbant a bomba: kipereli az önkormányzat a PTSE-t a jégpályáról

A PTSE és a ellenzéki városvezetés között régóta forrnak az indulatok. A legutóbbi közgyűlésen újabb fejezetéhez érkezett a tatabányai jégpálya körüli balhé.

A PTSE nem hagyta cserben a játékosokat: a tatabányai jégpálya nem maradt jég nélkül!

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Tatabányai jégpálya: peres eljárás indulhat

Már évek óta húzódik a tatabányai jégpálya és a Petőfi Tömeg-és Szabadidősport Egyesület közötti nézeteltérés. A konfliktus 2023-ban kezdődött el, amikor a PTSE vezetői szerint Boda Bánk önkormányzati képviselő (Mi Hazánk) lányait nem megfelelő magatartás miatt az egyesületből el kellett távolítani. A tatabányai önkormányzat többsége október 30-án megszavazta, hogy a TÉT Kft. (Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.) -vel kössenek szerződést, hogy a komplexum üzemeltetését ezentúl ők vegyék át. Illetve arról is döntést született, hogy peres eljárást indítanak az egyesülettel szemben, mivel október 6.-án nem történt meg a jégpálya átadása. Mindkét ügyben 9 igen szavazat érkezett, a Fidesz-frakció nemleges szavazatot adott a határozati javaslatokra.

2025. október 7. napjától jogcím nélküli birtokosnak minősül, mivel az Ingatlant az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása nélkül használja. Ez alapján a PTSE a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:9. § (1) bekezdése és a Feladat-ellátási szerződés V. fejezet 6. pontja szerint köteles az Ingatlant az Önkormányzatnak, mint az Ingatlan birtoklására jogosultnak kiadni.

- fogalmazzák az előterjesztésben a peres eljárás megindításának miértjét.