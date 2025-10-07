2 órája
Közlemény a döntésről - ezért nem adta át a jégpályát a PTSE
Tatabányán hétfő reggel feszült helyzet alakult ki a városi jégpályán: az önkormányzat képviselői megjelentek, hogy átvegyék az épület kulcsait, ám az átadás végül nem történt meg. A Petőfi Tömegsport Egyesület (PTSE) jogi- és működtetési aggályokra hivatkozva megtagadta az átadást és közölte: a szezont ennek ellenére megnyitják, a tatabányai sportélet folytatódik, a tatabányai jégpálya sportolói nem maradnak jég nélkül.
Október 6-án, hétfőn reggel 9 órakor Tatabányán az önkormányzat megbízottjai megjelentek a városi jégpályán, hogy átvegyék az épület kulcsait. Az átadás azonban nem valósult meg. A tatabányai jégpálya szezonja azonban idén sem marad el.
A tatabányai jégpálya átadása elmaradt
Ahogy arról portálunk is beszámolt, a tatabányai műjégpálya birtokba adása a tegnapi nap folyamán nem történt meg. A tatabányai jégpálya Facebook közleményében indokolta, miért maradt el a kulcsátadás az önkormányzat részére. A Petőfi Tömegsport Egyesület (PTSE) jogi képviselőjével egyeztetve előzetesen jelezte: több komoly aggály is felmerült a jégpálya működtetésével és a tulajdonjogi helyzettel kapcsolatban. Az önkormányzat által hivatkozott szerződést ugyanis a mai napig nem kapták meg hivatalosan, így annak tartalmát nem ismerhették meg. Az egyesület információi szerint a dokumentum egy használati szerződés, amely csak a létesítmény használatát szabályozná, de nem tükrözi a valós jogi viszonyokat.
A PTSE hangsúlyozta, hogy a szerződés előkészítését nem előzte meg érdemi, kétoldalú megegyezés, ezért annak aláírására sem kerülhetett sor. A kulcsok átadása több okból is meghiúsult: egyrészt az eltérő tulajdonjogi álláspontok miatt, másrészt azért, mert a létesítmény kettébontása – külön a jégpályatest és külön a kiszolgáló épület – a rendeltetésszerű működést ellehetetlenítené. Az egyesület álláspontja szerint a kulcsok átadása egy jogszerűtlen helyzetet hitelesítene, amit nem áll módjukban megtenni.
Az egyesület emlékeztetett arra, hogy a jégpálya működtetése Tatabánya közösségi életének szerves része: sportolók, iskolák és családok százai használják nap mint nap. A közfeladat ellátásának finanszírozásáról a Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése jogosult dönteni. Az egyesület múlt héten pénteken megküldte az önkormányzatnak az erre vonatkozó előzetes ajánlatát, és továbbra is nyitott a tárgyalásokra.
A Petőfi Tömegsport Egyesület határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint nem nyitná meg a jeges szezont. Közlésük szerint a szezon elindul, a tatabányai sportélet pedig folytatódik.
Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt napokban kiállt mellettünk, támogató üzenetet írt, jelen volt vagy egyszerűen csak drukkolt. A szolidaritásnak most valódi ereje van. A jeges szezon elindul. Mi pedig maradunk – ott, ahol a közösségünknek a helye van.
– zárta közleményét a PTSE.
Előzmények
- Tatabányán hónapok óta vita övezi a városi jégpálya jövőjét. A közgyűlés június 30-án döntött úgy, hogy 90 napos határidővel felmondja a közfeladat-ellátási szerződést a Petőfi Tömegsport Egyesülettel (PTSE). Akkor arról volt szó, hogy október 1-jétől egy új üzemeltető, a TÉT Kft. veheti át a létesítményt. Továbbra sem világos, ki üzemelteti majd a jégpályát.
- A bizonytalanság nemcsak a városvezetést és a képviselőket osztja meg, hanem a sportolókat, edzőket és szülőket is aggodalommal tölti el. A PTSE évtizedek óta meghatározó szereplője a helyi jégsportnak, a város jégkorongozóinak és korcsolyázóinak otthona. A szerződés felmondása óta azonban kérdésessé vált, hogy a gyerekek és utánpótláscsapatok milyen körülmények között folytathatják az edzéseket.
- Az egyesület vezetése a Kemma kérdésére elmondta: nem akar a városvezetéssel szembemenni, csak a sportolók és a gyerekek érdekeit tartják szeme lőtt. Hozzátették azt is, hogy a pálya dokumentumai átláthatóak és jól vezetettek, nem volt pénzügyi visszaélés. Véleményük szerint a jégpálya az egyesület nélkül nem tudna létezni, valamint a sportélet sem lenne ennyire kiemelkedő. Úgy érzik, a városvezetés erőből próbálja rákényszeríteni őket, nem tekinti tárgyalópartnernek az egyesületet.
