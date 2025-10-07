Közlemény a döntésről - ezért nem adta át a jégpályát a PTSE

Október 6-án, hétfőn reggel 9 órakor Tatabányán az önkormányzat megbízottjai megjelentek a városi jégpályán, hogy átvegyék az épület kulcsait. Az átadás azonban nem valósult meg. A tatabányai jégpálya szezonja azonban idén sem marad el.

A PTSE tárgyalása a tatabányai jégpálya ügyében

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A tatabányai jégpálya átadása elmaradt

Ahogy arról portálunk is beszámolt, a tatabányai műjégpálya birtokba adása a tegnapi nap folyamán nem történt meg. A tatabányai jégpálya Facebook közleményében indokolta, miért maradt el a kulcsátadás az önkormányzat részére. A Petőfi Tömegsport Egyesület (PTSE) jogi képviselőjével egyeztetve előzetesen jelezte: több komoly aggály is felmerült a jégpálya működtetésével és a tulajdonjogi helyzettel kapcsolatban. Az önkormányzat által hivatkozott szerződést ugyanis a mai napig nem kapták meg hivatalosan, így annak tartalmát nem ismerhették meg. Az egyesület információi szerint a dokumentum egy használati szerződés, amely csak a létesítmény használatát szabályozná, de nem tükrözi a valós jogi viszonyokat.

A PTSE hangsúlyozta, hogy a szerződés előkészítését nem előzte meg érdemi, kétoldalú megegyezés, ezért annak aláírására sem kerülhetett sor. A kulcsok átadása több okból is meghiúsult: egyrészt az eltérő tulajdonjogi álláspontok miatt, másrészt azért, mert a létesítmény kettébontása – külön a jégpályatest és külön a kiszolgáló épület – a rendeltetésszerű működést ellehetetlenítené. Az egyesület álláspontja szerint a kulcsok átadása egy jogszerűtlen helyzetet hitelesítene, amit nem áll módjukban megtenni.

Az egyesület emlékeztetett arra, hogy a jégpálya működtetése Tatabánya közösségi életének szerves része: sportolók, iskolák és családok százai használják nap mint nap. A közfeladat ellátásának finanszírozásáról a Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése jogosult dönteni. Az egyesület múlt héten pénteken megküldte az önkormányzatnak az erre vonatkozó előzetes ajánlatát, és továbbra is nyitott a tárgyalásokra.

A Petőfi Tömegsport Egyesület határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint nem nyitná meg a jeges szezont. Közlésük szerint a szezon elindul, a tatabányai sportélet pedig folytatódik.

Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt napokban kiállt mellettünk, támogató üzenetet írt, jelen volt vagy egyszerűen csak drukkolt. A szolidaritásnak most valódi ereje van. A jeges szezon elindul. Mi pedig maradunk – ott, ahol a közösségünknek a helye van.

– zárta közleményét a PTSE.