október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kemma.hu videó

37 perce

„Nem tudjuk, mi lesz a gyerekeink sportjával” – Szülők aggódnak a tatabányai jégpálya miatt + videó

Címkék#gyerek#Kemma videó#PTSE#Petőfi Tömegsport Egyesület#MJSZ#jégsport#botrány

A Petőfi Tömegsport Egyesület körüli botrány tovább fokozódik, fagyos a hangulat a PTSE csarnokában. A szülők és a vezetők is bizonytalanok a tatabányai jégpálya és az egyesület jövőjével kapcsolatban.

Bátorfi Tamás

A tatabányai jégpálya körüli helyzet egyre feszültebbé válik. Elkeseredett szülők nyilatkozták, hogy aggódnak, mert gyermekeik sportolási lehetősége veszélybe kerülhet.

PTSE tatabányai jégpálya
PTSE edzés: tatabányai jégpálya
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

A szülők is megszólaltak a tatabányai jégpálya kiürítéséről 

A kezdeti lépés a közgyűlés által megszavazott szerződésfelbontás volt, a TÉT Kft. át akarja venni az üzemeltetést a Petőfi Tömegsport Egyesület-től (PTSE). Az egyesület szerint ez jogtalan, mivel a jégpálya TAO-pénzekből és egyesületi pénzből épült fel. A Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) csak akkor támogatja a fejlesztéseket, ha az egyesület marad az üzemeltető. Ha a tatabányai önkormányzati cég  átvenné az üzemeltetést nem valósulhatna meg a 3. üteme a beruházásnak, ami egy fedett csarnok lenne.

PTSE álláspontja

A PTSE egyik munkatársa megerősítette, hogy az egyesület elnök asszonya nem fogja aláírni a szerződéstervezetet. A közgyűlés döntése ellenére a PTSE nem üríti ki az épületet. Elmondták, hogy az egyesület nem akar a városvezetéssel szembemenni, csak a sportolók és a gyerekek érdekeit tartják szeme lőtt. Hozzátették azt is, hogy a pálya dokumentumai átláthatóak és jól vezetettek, nem volt pénzügyi visszaélés.  Véleményük szerint a jégpálya az egyesület nélkül nem tudna létezni, valamint a sportélet sem lenne ennyire kiemelkedő. Az egyesület úgy érzi, a városvezetés erőből próbálja rákényszeríteni őket, nem tekinti tárgyalópartnernek az egyesületet.

A szülők szerint kilátástalan a helyzet

Szülők portálunknak úgy nyilatkoztak, hogy semmiféle változást nem szeretnének és bizonytalanok a kialakult helyzet miatt. Nem tudják, hogy a jövőben mire számíthatnak, vihetik-e a gyermekeket edzésre, biztosítva lesz-e a helyszín a sportoláshoz. Az eddig is jól működő egyesület nem csak egy sportegyesület, hanem egy családi közösség is. A szülők szívesen töltenek időt edzések után is a gyerekekkel és a többi szülővel a pálya körül. Attól tartanak a szülők, hogy megszűnhet a közösségi funkciója a jégpályának, ha kiszorítják az egyesületet.

Videóban a szülők nyilatkozatai, az egyik apuka így vélekedett:

Az én emlékeimben egy omladozó vakolatú épület képe él a jégpályáról és most egy olyan helyre csöppentünk, ahol felújított falak vannak, rendes WC, kitáblázott öltözők.

A működés szerintem a PTSE-nél jó helyen van...

Közeleg a határidő - ki kell üríteni a tatabányai jégpályát

A PTSE évek óta a tatabányai jégsport egyik meghatározó szereplője, ahol a város jégkorongozói és korcsolyázói találnak otthonra. Az egyesület és az önkormányzat közötti feszültség 2023-ban kezdődött, és azóta sem sikerült rendezni a nézeteltéréseket. Az októberre várható fejlemények újabb fordulatot hozhatnak a már hónapok óta tartó vitában, amely a helyi sportélet jövőjét is befolyásolhatja.

Döntött a tatabányai közgyűlés: erre a sorsra jut a jégpálya

Nem jut hozzá a működéséhez szükséges támogatáshoz a Petőfi Tömegsport Egyesület (PTSE), mivel a városvezetés korábban céltartalékba helyezte az egyesületnek szánt összeget. A döntés következtében bizonytalanná vált az egyesület anyagi helyzete, ami a tatabányai jégkorongsport jövőjét is veszélybe sodorhatja.

 

Kemma.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu