„Nem tudjuk, mi lesz a gyerekeink sportjával” – Szülők aggódnak a tatabányai jégpálya miatt + videó

A tatabányai jégpálya körüli helyzet egyre feszültebbé válik. Elkeseredett szülők nyilatkozták, hogy aggódnak, mert gyermekeik sportolási lehetősége veszélybe kerülhet.

PTSE edzés: tatabányai jégpálya

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A szülők is megszólaltak a tatabányai jégpálya kiürítéséről

A kezdeti lépés a közgyűlés által megszavazott szerződésfelbontás volt, a TÉT Kft. át akarja venni az üzemeltetést a Petőfi Tömegsport Egyesület-től (PTSE). Az egyesület szerint ez jogtalan, mivel a jégpálya TAO-pénzekből és egyesületi pénzből épült fel. A Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) csak akkor támogatja a fejlesztéseket, ha az egyesület marad az üzemeltető. Ha a tatabányai önkormányzati cég átvenné az üzemeltetést nem valósulhatna meg a 3. üteme a beruházásnak, ami egy fedett csarnok lenne.

PTSE álláspontja

A PTSE egyik munkatársa megerősítette, hogy az egyesület elnök asszonya nem fogja aláírni a szerződéstervezetet. A közgyűlés döntése ellenére a PTSE nem üríti ki az épületet. Elmondták, hogy az egyesület nem akar a városvezetéssel szembemenni, csak a sportolók és a gyerekek érdekeit tartják szeme lőtt. Hozzátették azt is, hogy a pálya dokumentumai átláthatóak és jól vezetettek, nem volt pénzügyi visszaélés. Véleményük szerint a jégpálya az egyesület nélkül nem tudna létezni, valamint a sportélet sem lenne ennyire kiemelkedő. Az egyesület úgy érzi, a városvezetés erőből próbálja rákényszeríteni őket, nem tekinti tárgyalópartnernek az egyesületet.

A szülők szerint kilátástalan a helyzet

Szülők portálunknak úgy nyilatkoztak, hogy semmiféle változást nem szeretnének és bizonytalanok a kialakult helyzet miatt. Nem tudják, hogy a jövőben mire számíthatnak, vihetik-e a gyermekeket edzésre, biztosítva lesz-e a helyszín a sportoláshoz. Az eddig is jól működő egyesület nem csak egy sportegyesület, hanem egy családi közösség is. A szülők szívesen töltenek időt edzések után is a gyerekekkel és a többi szülővel a pálya körül. Attól tartanak a szülők, hogy megszűnhet a közösségi funkciója a jégpályának, ha kiszorítják az egyesületet.

Videóban a szülők nyilatkozatai, az egyik apuka így vélekedett:

Az én emlékeimben egy omladozó vakolatú épület képe él a jégpályáról és most egy olyan helyre csöppentünk, ahol felújított falak vannak, rendes WC, kitáblázott öltözők.

A működés szerintem a PTSE-nél jó helyen van...

Közeleg a határidő - ki kell üríteni a tatabányai jégpályát

A PTSE évek óta a tatabányai jégsport egyik meghatározó szereplője, ahol a város jégkorongozói és korcsolyázói találnak otthonra. Az egyesület és az önkormányzat közötti feszültség 2023-ban kezdődött, és azóta sem sikerült rendezni a nézeteltéréseket. Az októberre várható fejlemények újabb fordulatot hozhatnak a már hónapok óta tartó vitában, amely a helyi sportélet jövőjét is befolyásolhatja.