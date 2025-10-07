október 7., kedd

Amália névnap

+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Biztatás

1 órája

"Sokan vagyunk veletek!" - bátorítják a PTSE-t

Címkék#közlemény#PTSE#sportegyesület

A PTSE Facebook közleményben tudatta, miért nem írták alá a használati szerződést, illetve adták át a kulcsokat az önkormányzat részére. A tatabányai jégpálya közösségi média posztja alá csak úgy zúdultak a kommentek, mi most ebből szemezgettünk.

Kemma.hu

Ahogy arról portálunk is beszámolt, október 6-án, hétfő reggel kellett volna kiüríteni a Petőfi Tömegsport Egyesületnek a tatabányai jégpályát, egyúttal a kulcsokat az önkormányzat munkatársai részére átadni, ám ez nem történt meg. A tatabányai jégpálya döntésüket Facebook közleményben indokolta, melyre csak úgy zúdultak a kommentek.

tatabányai jégpálya
A tatabányai jégpálya vezetősége nem hagyja magát, kiáll a PTSE és annak sportolói érdekében
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Sokan állnak ki a tatabányai jégpálya mellett

Portálunk folyamatosan figyelemmel követi a tatabányai jégpálya ügyét, olvasóinkat pedig tájékoztatjuk a friss hírekkel. A PTSE tegnapi önkormányzattal folytatott tárgyalásán is részt vettünk, melynek vége az lett, hogy a Petőfi Tömeg-és Szabadidősport Egyesület, valamint a helyi önkormányzat munkatársai aláírták, hogy nem történik birtokba adás. A közéletben PTSE néven emlegetett sportegyesület az eseményeket követően közleményt adott ki, melyben indokolta azt a döntést, hogy nem írta alá az önkormányzat által eléjük bocsájtott szerződést, valamint nem történt birtokba adás. A közleményre záporoztak a kommentek.

Tartsatok ki! Megyünk haza és veletek vagyunk! Felháborító, hogy mi folyik ezeknek az embereknek a fejében!

- írta az egyik hozzászóló.

Sajnos nem tudtam személyesen ott lenni, de nem is kell mondanom talán, mennyire szurkolunk nektek!


  •  

- érkezett egy másik biztató reakció is.

A kommentelők között felbukkant Bereznai Csaba, fideszes képviselő neve is, aki csak ennyit írt:

Hajrá Polipok! Hajrá PTSE!

Egy negyedik is érkezett:

Polipok mindenek előtt…Hajrá!!!

Volt, aki kitartást is kívánt az egyesületnek:

Kitartást, hajrá! 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu