"Sokan vagyunk veletek!" - bátorítják a PTSE-t

Ahogy arról portálunk is beszámolt, október 6-án, hétfő reggel kellett volna kiüríteni a Petőfi Tömegsport Egyesületnek a tatabányai jégpályát, egyúttal a kulcsokat az önkormányzat munkatársai részére átadni, ám ez nem történt meg. A tatabányai jégpálya döntésüket Facebook közleményben indokolta, melyre csak úgy zúdultak a kommentek.

A tatabányai jégpálya vezetősége nem hagyja magát, kiáll a PTSE és annak sportolói érdekében

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Sokan állnak ki a tatabányai jégpálya mellett

Portálunk folyamatosan figyelemmel követi a tatabányai jégpálya ügyét, olvasóinkat pedig tájékoztatjuk a friss hírekkel. A PTSE tegnapi önkormányzattal folytatott tárgyalásán is részt vettünk, melynek vége az lett, hogy a Petőfi Tömeg-és Szabadidősport Egyesület, valamint a helyi önkormányzat munkatársai aláírták, hogy nem történik birtokba adás. A közéletben PTSE néven emlegetett sportegyesület az eseményeket követően közleményt adott ki, melyben indokolta azt a döntést, hogy nem írta alá az önkormányzat által eléjük bocsájtott szerződést, valamint nem történt birtokba adás. A közleményre záporoztak a kommentek.

Tartsatok ki! Megyünk haza és veletek vagyunk! Felháborító, hogy mi folyik ezeknek az embereknek a fejében!

- írta az egyik hozzászóló.

Sajnos nem tudtam személyesen ott lenni, de nem is kell mondanom talán, mennyire szurkolunk nektek!



- érkezett egy másik biztató reakció is.

A kommentelők között felbukkant Bereznai Csaba, fideszes képviselő neve is, aki csak ennyit írt:

Hajrá Polipok! Hajrá PTSE!

Egy negyedik is érkezett:

Polipok mindenek előtt…Hajrá!!!

Volt, aki kitartást is kívánt az egyesületnek: