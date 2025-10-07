36 perce
"Sokan vagyunk veletek!" - bátorítják a PTSE-t
A PTSE Facebook közleményben tudatta, miért nem írták alá a használati szerződést, illetve adták át a kulcsokat az önkormányzat részére. A tatabányai jégpálya közösségi média posztja alá csak úgy zúdultak a kommentek, mi most ebből szemezgettünk.
Ahogy arról portálunk is beszámolt, október 6-án, hétfő reggel kellett volna kiüríteni a Petőfi Tömegsport Egyesületnek a tatabányai jégpályát, egyúttal a kulcsokat az önkormányzat munkatársai részére átadni, ám ez nem történt meg. A tatabányai jégpálya döntésüket Facebook közleményben indokolta, melyre csak úgy zúdultak a kommentek.
Sokan állnak ki a tatabányai jégpálya mellett
Portálunk folyamatosan figyelemmel követi a tatabányai jégpálya ügyét, olvasóinkat pedig tájékoztatjuk a friss hírekkel. A PTSE tegnapi önkormányzattal folytatott tárgyalásán is részt vettünk, melynek vége az lett, hogy a Petőfi Tömeg-és Szabadidősport Egyesület, valamint a helyi önkormányzat munkatársai aláírták, hogy nem történik birtokba adás. A közéletben PTSE néven emlegetett sportegyesület az eseményeket követően közleményt adott ki, melyben indokolta azt a döntést, hogy nem írta alá az önkormányzat által eléjük bocsájtott szerződést, valamint nem történt birtokba adás. A közleményre záporoztak a kommentek.
Tartsatok ki! Megyünk haza és veletek vagyunk! Felháborító, hogy mi folyik ezeknek az embereknek a fejében!
- írta az egyik hozzászóló.
Sajnos nem tudtam személyesen ott lenni, de nem is kell mondanom talán, mennyire szurkolunk nektek!
- érkezett egy másik biztató reakció is.
A kommentelők között felbukkant Bereznai Csaba, fideszes képviselő neve is, aki csak ennyit írt:
Hajrá Polipok! Hajrá PTSE!
Egy negyedik is érkezett:
Polipok mindenek előtt…Hajrá!!!
Volt, aki kitartást is kívánt az egyesületnek:
Kitartást, hajrá!