Nem írja alá a PTSE az új szerződést, veszélyben a szezon!

A Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület körül tovább bonyolódnak a szálak: úgy tudjuk, hogy a PTSE elnöke nem írja alá a tatabányai önkormányzat által felkínált szerződést, mely arról szól, hogy a TÉT Kft. átveszi a jégpálya üzemeltetését. Tatabányai jégpálya balhé, újabb fejezet.

Tatabányai jégpálya: folyik az edzés, a szezon elindulása azonban kérdéses

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Bizonytalan a tatabányai jégpálya jövője

A régóta húzódó ügy miatt a tatabányaiak azért is aggódnak, ha nem oldódik meg a probléma a szezonra, ami elvileg októberrel kezdődött, nem lesz jégpálya és jeges sportok Tatabányán. Gál Csaba önkormányzati képviselő, Fidesz-KDNP frakcióvezető a kemma.hu-nak azt mondta, valóban sok a bizonytalanság abban, hogy lesz-e szezon idén a tatabányai jégpályán.

A PTSE részéről mindenképpen lenne szezon, ők teljes mértékben készen állnak rá. Hogy valóban lesz-e, az most fog eldőlni. Úgy tudom, aki az üzemeltetést átvenné, ő nincs még erre felkészülve, azt az információt kaptam, hogy nincsenek meg az eszközei, feltételei ehhez.

Arról, hogy az egyesület elnöke nem írta alá a szerződést, megkérdeztük Bencsik Jánost is: