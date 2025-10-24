Záporoztak a gratulációk a kitüntetett tatabányai főorvosnak

Az elismerésben részesültek között Komárom-Esztergom vármegye is képviseltette magát: Dr. Lázár Róbert, a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház Kardiológiai Rehabilitációs Osztályának főorvosa Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át. A díjat Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár adta át neki.

Rengetegen gratuláltak a tatabányai főorvos állami kitüntetésének

A hírről mi is beszámoltunk, a közösségi oldalunkon közzétett ezzel kapcsolatos bejegyzést pedig rövid idő alatt elárasztották a gratuláló kommentek. Többen köszönetet mondtak a főorvos áldozatos munkájáért, sokan személyesen is kifejezték tiszteletüket.

Gratulálok nagy szeretettel, és köszönöm szépen az áldozatos munkáját!

– írta az egyik hozzászóló, míg mások szívből jövő jókívánságokkal, tapsoló és szívecskés emojikkal ünnepelték a kitüntetett orvost.

Dr. Lázár Róbert hosszú évek óta meghatározó szereplője a tatabányai kardiológiai ellátásnak, és munkáját betegei, kollégái és a helyi közösség egyaránt nagyra értékelik. Az állami elismerés méltó visszajelzése annak a szakmai és emberi elhivatottságnak, amellyel nap mint nap dolgozik a gyógyításért.