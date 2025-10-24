október 24., péntek

Salamon névnap

14°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

2 órája

Záporoztak a gratulációk a kitüntetett tatabányai főorvosnak

Címkék#kitüntetés#elismerés#Dr Pintér Sándor#Dr Lázár Róbert#szakember#főorvos#október 23.#szent borbála kórház

Nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ismét elismeréseket adtak át. A díjazottak között idén ott volt Dr. Lázár Róbert, a tatabányai Szent Borbála Kórház főorvosa, akinek rengetegen gratuláltak az interneten.

Kemma.hu

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulója alkalmából október 21-én és 22-én adott át állami és miniszteri elismeréseket a Belügyminisztériumban. Az ünnepélyes eseményen számos rendvédelmi, egészségügyi és közszolgálati területen dolgozó szakember munkáját ismerték el. Idén a tatabányai főorvos állami kitüntetésének is örülhettünk.

Idén tatabányai főorvos állami kitüntetésének is örülhettünk
Idén tatabányai főorvos állami kitüntetésének is örülhettünk
Fotó: Kovács Attila / Forrás: MTI

Az elismerésben részesültek között Komárom-Esztergom vármegye is képviseltette magát: Dr. Lázár Róbert, a Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház Kardiológiai Rehabilitációs Osztályának főorvosa Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át. A díjat Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár adta át neki.

Rengetegen gratuláltak a tatabányai főorvos állami kitüntetésének

A hírről mi is beszámoltunk, a közösségi oldalunkon közzétett ezzel kapcsolatos bejegyzést pedig rövid idő alatt elárasztották a gratuláló kommentek. Többen köszönetet mondtak a főorvos áldozatos munkájáért, sokan személyesen is kifejezték tiszteletüket.

Gratulálok nagy szeretettel, és köszönöm szépen az áldozatos munkáját!

– írta az egyik hozzászóló, míg mások szívből jövő jókívánságokkal, tapsoló és szívecskés emojikkal ünnepelték a kitüntetett orvost.

Dr. Lázár Róbert hosszú évek óta meghatározó szereplője a tatabányai kardiológiai ellátásnak, és munkáját betegei, kollégái és a helyi közösség egyaránt nagyra értékelik. Az állami elismerés méltó visszajelzése annak a szakmai és emberi elhivatottságnak, amellyel nap mint nap dolgozik a gyógyításért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu