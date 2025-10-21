44 perce
Itt az ősz meglepetése: terjeszkedik a népszerű étterem Tatabányán
Az Ízműhely meglepetéssel kedveskedett követői számára. A közkedvelt tatabányai étterem Ízműhely beugró néven nyit új éttermet, mutatjuk, hol!
Örömhírrel jelentkezett be az egyik népszerű tatabányai étterem. A városban ezentúl nem csak egy, de két Ízműhely is helyet kap, akik - ahogy nevükből is adódik - csodás ízvilágával csábítják el a betérő vendégeket.
A tatabányai étterem népszerűsége töretlen
November 3-án, hétfőn az Ízműhely megnyitja második éttermét Tatabánya városában Ízműhely beugró néven, ez lesz a kistestvére az anyaétteremnek, amit Facebook bejegyzésben jelentettek be. A tatabányai étterem reggel fél héttől várja a látogatókat a Kormányhivatal második emeletén egészen a 14 óráig tartó zárásáig.
- A beugrókat Kapucziner kávéval
- gyors reggelivel
- tízóraival
- és uzsonnával várják.
Az étterem szeretettel várja a Kormányablakban dolgozókat is, hozzátették, hogy reménykednek abban, hogy méltó utódjai lesz a Kávészünetnek. Az Ízműhely beugró kínálata között lesznek friss szendvicsek, pékáruk, sütemények, desszertek házi granola gyömbéres joghurttal, kézműves kávék, adalékmentes gyümölcslevek, gyümölcsturmixok. Az étterem hétfőtől péntekig várja látogatóit.