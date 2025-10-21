Itt az ősz meglepetése: terjeszkedik a népszerű étterem Tatabányán

Örömhírrel jelentkezett be az egyik népszerű tatabányai étterem. A városban ezentúl nem csak egy, de két Ízműhely is helyet kap, akik - ahogy nevükből is adódik - csodás ízvilágával csábítják el a betérő vendégeket.

A tatabányai étterem újabb vendéglátóegységet nyit

Forrás: Facebook/Ízműhely

A tatabányai étterem népszerűsége töretlen

November 3-án, hétfőn az Ízműhely megnyitja második éttermét Tatabánya városában Ízműhely beugró néven, ez lesz a kistestvére az anyaétteremnek, amit Facebook bejegyzésben jelentettek be. A tatabányai étterem reggel fél héttől várja a látogatókat a Kormányhivatal második emeletén egészen a 14 óráig tartó zárásáig.

A beugrókat Kapucziner kávéval

gyors reggelivel

tízóraival

és uzsonnával várják.

Az étterem szeretettel várja a Kormányablakban dolgozókat is, hozzátették, hogy reménykednek abban, hogy méltó utódjai lesz a Kávészünetnek. Az Ízműhely beugró kínálata között lesznek friss szendvicsek, pékáruk, sütemények, desszertek házi granola gyömbéres joghurttal, kézműves kávék, adalékmentes gyümölcslevek, gyümölcsturmixok. Az étterem hétfőtől péntekig várja látogatóit.