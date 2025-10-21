október 21., kedd

Orsolya névnap

12°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vendéglátás

33 perce

Itt az ősz meglepetése: terjeszkedik a népszerű étterem Tatabányán

Címkék#desszertek#Ízműhely beugró#étterem

Az Ízműhely meglepetéssel kedveskedett követői számára. A közkedvelt tatabányai étterem Ízműhely beugró néven nyit új éttermet, mutatjuk, hol!

Gábos Orsolya

Örömhírrel jelentkezett be az egyik népszerű tatabányai étterem. A városban ezentúl nem csak egy, de két Ízműhely is helyet kap, akik - ahogy nevükből is adódik - csodás ízvilágával csábítják el a betérő vendégeket.

tatabányai étterem
A tatabányai étterem újabb vendéglátóegységet nyit
Forrás: Facebook/Ízműhely

A tatabányai étterem népszerűsége töretlen

November 3-án, hétfőn az Ízműhely megnyitja második éttermét Tatabánya városában Ízműhely beugró néven, ez lesz a kistestvére az anyaétteremnek, amit Facebook bejegyzésben jelentettek be. A tatabányai étterem reggel fél héttől várja a látogatókat a Kormányhivatal második emeletén egészen a 14 óráig tartó zárásáig.

  • A beugrókat Kapucziner kávéval
  • gyors reggelivel
  • tízóraival
  • és uzsonnával várják.

Az étterem szeretettel várja a Kormányablakban dolgozókat is, hozzátették, hogy reménykednek abban, hogy méltó utódjai lesz a Kávészünetnek. Az Ízműhely beugró kínálata között lesznek friss szendvicsek, pékáruk, sütemények, desszertek házi granola gyömbéres joghurttal, kézműves kávék, adalékmentes gyümölcslevek, gyümölcsturmixok. Az étterem hétfőtől péntekig várja látogatóit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu