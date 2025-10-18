Testközelből a távhő kulisszái mögött, képeken a tatabányai erőmű

Tatabányán, a város egyik legfontosabb közműlétesítményében, a Tatabányai Erőműnél jártunk az idei Erőművek Éjszakája keretében, és egyedülálló élményben volt részünk.

A program lehetővé tette, hogy a látogatók testközelből ismerjék meg a távhő- és villamosenergia-termelés folyamatát, amit a szakmai vezetők mutattak be, miközben a modern biomassza kazánok és gőzkazánok működését is láthattuk.

Tatabányai erőmű, a város "kályháját"

Az erőmű fő feladata mintegy 23 ezer lakás és számos intézmény fűtési és használati melegvíz ellátása, ezért minden látogató részére kötelező a zárt cipő és ruházat, a biztonsági előírások betartása, és a 14 év alatti gyermekek csak szülői felügyelettel vehettek részt. A látogatók először egy rövid kisfilm segítségével kaptak átfogó képet az erőmű működéséről, majd csoportosan, a szakemberek kíséretében juthattak be a létesítmény kulisszái mögé.

A Tatabányai Erőmű különlegessége, hogy a két földgáz tüzelésű gőzkazánt biomassza kazánokra alakították át, emellett új biomassza forróvíz kazánt is létesítettek. Ennek köszönhetően az erőmű 90 százalékában megújuló tüzelőanyagot használ, ezzel is hozzájárulva a környezetbarát energiatermeléshez. A látogatás során testközelből láthattuk, hogyan termelik a hőt és a villamos energiát, amely a város otthonait és közintézményeit melegíti.

Az Erőművek Éjszakája ideális alkalom volt arra, hogy a látogatók megértsék a távhő és az energia előállításának komplex folyamatát, és megtapasztalják, milyen kihívásokkal és precíz mérnöki munkával jár egy város alapvető energiaellátásának biztosítása. Az élmény minden résztvevő számára maradandó emlék maradt – ritkán adódik ilyen lehetőség, hogy közvetlen közelről láthassuk, hogyan működik egy modern erőmű.