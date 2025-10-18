október 18., szombat

Érdekes

1 órája

Testközelből a távhő kulisszái mögött, képeken a tatabányai erőmű

Címkék#Erőművek Éjszakája#hő villamosenergia#testközelből távhő#biomassza#kályha#intézmény#Tatabányai Erőmű

Ezt minden tatabányainak látnia kell! Megnéztük belülről a megyeszékhely "motorját". Az Erőművek Éjszakáján erőműbejáráson voltunk: testközelből a távhő kulisszái mögött. Izgalmas betekintést kaptunk a tatabányai erőműben a biomassza-alapú hő- és villamosenergia-termelés világába, ahol a város távhőrendszere működik.

Kemma.hu

Tatabányán, a város egyik legfontosabb közműlétesítményében, a Tatabányai Erőműnél jártunk az idei Erőművek Éjszakája keretében, és egyedülálló élményben volt részünk.

Képeken a tatabányai erőmű
Képeken a tatabányai erőmű
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

A program lehetővé tette, hogy a látogatók testközelből ismerjék meg a távhő- és villamosenergia-termelés folyamatát, amit a szakmai vezetők mutattak be, miközben a modern biomassza kazánok és gőzkazánok működését is láthattuk.

Tatabányai erőmű, a város "kályháját"

Az erőmű fő feladata mintegy 23 ezer lakás és számos intézmény fűtési és használati melegvíz ellátása, ezért minden látogató részére kötelező a zárt cipő és ruházat, a biztonsági előírások betartása, és a 14 év alatti gyermekek csak szülői felügyelettel vehettek részt. A látogatók először egy rövid kisfilm segítségével kaptak átfogó képet az erőmű működéséről, majd csoportosan, a szakemberek kíséretében juthattak be a létesítmény kulisszái mögé.

A Tatabányai Erőmű különlegessége, hogy a két földgáz tüzelésű gőzkazánt biomassza kazánokra alakították át, emellett új biomassza forróvíz kazánt is létesítettek. Ennek köszönhetően az erőmű 90 százalékában megújuló tüzelőanyagot használ, ezzel is hozzájárulva a környezetbarát energiatermeléshez. A látogatás során testközelből láthattuk, hogyan termelik a hőt és a villamos energiát, amely a város otthonait és közintézményeit melegíti.

Az Erőművek Éjszakája ideális alkalom volt arra, hogy a látogatók megértsék a távhő és az energia előállításának komplex folyamatát, és megtapasztalják, milyen kihívásokkal és precíz mérnöki munkával jár egy város alapvető energiaellátásának biztosítása. Az élmény minden résztvevő számára maradandó emlék maradt – ritkán adódik ilyen lehetőség, hogy közvetlen közelről láthassuk, hogyan működik egy modern erőmű.

GALÉRIA: Képeken a tatabányai erőmű (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

 

