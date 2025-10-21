október 21., kedd

Orsolya névnap

16°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szivárvány

1 órája

Megszépült az Óvárosi Bölcsőde környezete

Címkék#Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft#Óvárosi Bölcsőde#színes

A hétvégén megszépült az egyik helyi bölcsi. A tatabányai bölcsőde színes kerítést kapott a város szolgáltatói jóvoltából.

Gábos Orsolya

A T-Szol Csoport a társadalmi felelősségvállalás jegyében szombaton rendezte meg az idei második „Nagy Bumm” akcióját, amelynek fókuszában ezúttal az Óvárosi Bölcsőde kerítésének megszépítése állt. A városi közszolgáltató és tagvállalatainak munkatársai ezúttal a legkisebbekért fogtak össze önkéntes munkájukkal, hogy egy biztonságosabb és vidámabb környezetet teremtsenek számukra. A tatabányai bölcsőde egészen másképp néz ki.

tatabányai bölcsőde
Megszépült a tatabányai bölcsőde kerítése, a T-SZOL munkatársai összefogtak, hogy a kicsik környezete szebb legyen
Forrás: T-Szol Zrt. 

Színes kerítéssel gazdagodott a tatabányai bölcsőde

A T-Szol Csoport dolgozói nagy lelkesedéssel gyűltek össze a Szent Flórián utcai bölcsődénél, ahol jelen voltak

  •  a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.,
  •  a Gazdaságfejlesztő Szervezet Tatabánya Nonprofit Kft.,
  •  Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft., 
  • a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft., 
  • valamint a Tatabányai Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft munkatársai.

A legfontosabb feladat a kerítés alapos lecsiszolása és színesre festése volt. A bölcsőde hangulatához illően a kerítés szivárvány színekben pompázva született újjá. Az intézmény munkatársai az udvar környezetét szépítették meg, valamint meleg teával kedveskedtek az ott dolgozó önkénteseknek. A közeljövőben a kerítésfestés hátramaradt részeit  még befejezik, ugyanakkor a lelkes csapatmunkának köszönhetően a bölcsőde külső arculata már most megújult, így vonzóbb, barátságosabb környezetben használhatják tovább azt a gyerekek és az ott dolgozó munkatársak.

A rendezvény a közösségi szellem erősítését és a helyi intézmények támogatását célozza, tovább erősítve a Társaság elkötelezettségét Tatabánya lakossága felé. 

Marján György, a T-Szol Zrt. gazdasági vezérigazgatója hangsúlyozta:

 

Ez a kezdeményezés lehetőséget teremt arra, hogy közösen építsünk egy erősebb, összetartóbb várost. Együtt, a város szolgálatában. Hiszen a közösségi értékek és az egymás iránti felelősségvállalás mindannyiunk közös ügye.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu