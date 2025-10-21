26 perce
Megszépült az Óvárosi Bölcsőde környezete
A hétvégén megszépült az egyik helyi bölcsi. A tatabányai bölcsőde színes kerítést kapott a város szolgáltatói jóvoltából.
A T-Szol Csoport a társadalmi felelősségvállalás jegyében szombaton rendezte meg az idei második „Nagy Bumm” akcióját, amelynek fókuszában ezúttal az Óvárosi Bölcsőde kerítésének megszépítése állt. A városi közszolgáltató és tagvállalatainak munkatársai ezúttal a legkisebbekért fogtak össze önkéntes munkájukkal, hogy egy biztonságosabb és vidámabb környezetet teremtsenek számukra. A tatabányai bölcsőde egészen másképp néz ki.
Színes kerítéssel gazdagodott a tatabányai bölcsőde
A T-Szol Csoport dolgozói nagy lelkesedéssel gyűltek össze a Szent Flórián utcai bölcsődénél, ahol jelen voltak
- a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.,
- a Gazdaságfejlesztő Szervezet Tatabánya Nonprofit Kft.,
- Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.,
- a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft.,
- valamint a Tatabányai Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft munkatársai.
A legfontosabb feladat a kerítés alapos lecsiszolása és színesre festése volt. A bölcsőde hangulatához illően a kerítés szivárvány színekben pompázva született újjá. Az intézmény munkatársai az udvar környezetét szépítették meg, valamint meleg teával kedveskedtek az ott dolgozó önkénteseknek. A közeljövőben a kerítésfestés hátramaradt részeit még befejezik, ugyanakkor a lelkes csapatmunkának köszönhetően a bölcsőde külső arculata már most megújult, így vonzóbb, barátságosabb környezetben használhatják tovább azt a gyerekek és az ott dolgozó munkatársak.
A rendezvény a közösségi szellem erősítését és a helyi intézmények támogatását célozza, tovább erősítve a Társaság elkötelezettségét Tatabánya lakossága felé.
Marján György, a T-Szol Zrt. gazdasági vezérigazgatója hangsúlyozta:
Ez a kezdeményezés lehetőséget teremt arra, hogy közösen építsünk egy erősebb, összetartóbb várost. Együtt, a város szolgálatában. Hiszen a közösségi értékek és az egymás iránti felelősségvállalás mindannyiunk közös ügye.