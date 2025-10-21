Megszépült az Óvárosi Bölcsőde környezete

A T-Szol Csoport a társadalmi felelősségvállalás jegyében szombaton rendezte meg az idei második „Nagy Bumm” akcióját, amelynek fókuszában ezúttal az Óvárosi Bölcsőde kerítésének megszépítése állt. A városi közszolgáltató és tagvállalatainak munkatársai ezúttal a legkisebbekért fogtak össze önkéntes munkájukkal, hogy egy biztonságosabb és vidámabb környezetet teremtsenek számukra. A tatabányai bölcsőde egészen másképp néz ki.

Megszépült a tatabányai bölcsőde kerítése, a T-SZOL munkatársai összefogtak, hogy a kicsik környezete szebb legyen

Színes kerítéssel gazdagodott a tatabányai bölcsőde

A T-Szol Csoport dolgozói nagy lelkesedéssel gyűltek össze a Szent Flórián utcai bölcsődénél, ahol jelen voltak

a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.,

a Gazdaságfejlesztő Szervezet Tatabánya Nonprofit Kft.,

Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.,

a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft.,

valamint a Tatabányai Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft munkatársai.

A legfontosabb feladat a kerítés alapos lecsiszolása és színesre festése volt. A bölcsőde hangulatához illően a kerítés szivárvány színekben pompázva született újjá. Az intézmény munkatársai az udvar környezetét szépítették meg, valamint meleg teával kedveskedtek az ott dolgozó önkénteseknek. A közeljövőben a kerítésfestés hátramaradt részeit még befejezik, ugyanakkor a lelkes csapatmunkának köszönhetően a bölcsőde külső arculata már most megújult, így vonzóbb, barátságosabb környezetben használhatják tovább azt a gyerekek és az ott dolgozó munkatársak.

A rendezvény a közösségi szellem erősítését és a helyi intézmények támogatását célozza, tovább erősítve a Társaság elkötelezettségét Tatabánya lakossága felé.

Marján György, a T-Szol Zrt. gazdasági vezérigazgatója hangsúlyozta: