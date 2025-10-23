Fotókon a tatabányai aluljáró, ami botrányosabb állapotban van, mint némelyik pesti társa

A vasútállomáshoz közeli, dózsakerti híd alatti tatabányai aluljáró áldatlan állapotai régóta zavarják a helyi lakosokat. Kupcsok Péter önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) ígéretet adott arra, hogy az említett problémát jelzi a városvezetés felé és annak mielőbbi megoldására törekszenek.

A tatabányai aluljáró lehetne jobb állapotban is

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 óra

Nem túl higiénikus a tatabányai aluljáró

"Nincs jó állapotban ez az aluljáró." - kezdte beszédét Kupcsok Péter önkormányzati képviselő, akinek a figyelmét a finoman szólva is elhanyagolt aluljáróra egy kommentelő hívta fel. Nem csak az aluljáró, hanem annak a környezete is meglehetősen szemetes, és nem túl higiénikus. "Környezete tiszta hulladék mindkét oldalán az aluljárónak" - fogalmazta meg a képviselő. "Jól látható, hogy tele van falfirkával, ez már évek óta probléma." - mondta a videóban Kupcsok Péter.

Omlásveszély leselkedik az aluljáróban közlekedőkre

Számos helyen be van törve és talán fennállhat az omlásveszély is, ezt szerintem mindenképpen felül kellene vizsgáltatni.

"Különböző szagok is terjengenek, amiket hadd ne fejtsek ki jobban. A legbotrányosabb ebben az egészben, hogy ilyen Szuper Máriós akadálypálya szerűen elhelyezett kőtömböket kell kerülgetnie a tatabányai embereknek, akik nap, mint nap használják ezt az aluljárót. Úgyhogy ez már közegészségügyi és közbiztonsági veszélyt is jelent. (...) Nem beszélve arról, hogy ha keresztül menve az alagúton hátranézek, nincsen világítás, az eléggé para tud lenni." - zárta gondolatait az állatvédelmet szívügyének tartó fideszes képviselő.

Az aluljárót mi magunk is meglátogattuk, az ottani állapotok valóban borzasztó látványt nyújtanak: nem csak az aluljárót, de környezetét is kosz lepi el, az omlásveszély pdig valóban fenyegeti az alatta átkelőket. Fotókon a látvány.