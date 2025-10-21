Újratárgyalja a közgyűlés a jégpálya ügyét

Tatabánya városában továbbra is nagy port kavar a jégpálya ügye. A kedélyek közel sem csillapodtak le, az említett ügyet a szeptember végén megtartandó közgyűlésen újratárgyalják. Tatabánya jégpálya ügye újabb felvonáshoz érkezett.

Tatabánya jégpálya: Peres eljárás várhat a PTSE-re, mert nem adták át a jégpályát

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Bonyolódik a Tatabánya jégpálya ügye

A Petőfi Tömeg-és Szabadidősport Egyesület között 2023 óta húzódnak az ellentétek, méghozzá személyes sértettség miatt. A PTSE kontra városvezetés közti konfliktus ekkor kezdődött el igazán, bár azt hiszem, ekkor még senki sem sejtette, hogy ez ilyen hosszúra nyúlik. Nézzük, mi történt a múltban:

Az indulatok gyökere még 2023-ra nyúlik vissza , amikor a PTSE és Boda Bánk (Mi Hazánk) között elmérgesedett a viszony. Azóta több előterjesztés és költségvetési döntés is a jégpálya működését veszélyeztette. Bár a város több mint százmillió forinttal támogatta a létesítményt az elmúlt években, a jövő továbbra sem biztosított: az önkormányzat a területet, az egyesület pedig a pályát, a tetőt és az eszközöket birtokolja, ami újabb jogi vitákat vetít előre.

, amikor a PTSE és Boda Bánk (Mi Hazánk) között elmérgesedett a viszony. Azóta több előterjesztés és költségvetési döntés is a jégpálya működését veszélyeztette. Bár a város több mint százmillió forinttal támogatta a létesítményt az elmúlt években, a jövő továbbra sem biztosított: az önkormányzat a területet, az egyesület pedig a pályát, a tetőt és az eszközöket birtokolja, ami újabb jogi vitákat vetít előre. 2025 június 30-án az alapvetően 15 évre megkötött közfeladat-ellátási szerződést 90 napos határidővel felmondták, a közgyűlés többségének akarata szerint.

2025 október 6-án kellett volna átadja a sportegyesület a jégpályát az önkormányzatnak, ám ez nem történt meg. Az egyesület a döntését közleményben indokolta.

A következő közgyűlésre október 30-án kerül sor, aminek az előterjesztései már nyilvánosan elérhetők bárki számára.

Az előterjesztés szerint perre is sor kerülhet

Az előterjesztés szerint október 6-án a Feladatellátási szerződés - melyet 90 napos határidővel szüntettek meg - megszűnt, és mivel a PTSE az ingatlant nem adta át az önkormányzatnak, ezért október 7-től jogcím nélküli bitokos. A leírtakban többek között az is szerepel, hogy a PTSE köteles az ingatlant az önkormányzatnak kiadni, mivel az egyesület tulajdonjoga csak a tetőszerkezetre vonatkozik, nem jogszerű a PTSE tulajdonjogának megállapítása. A kiszolgáló épület birtokának átruházását megtagadó magatartás jogsértő, továbbá az önkormányzat jogosult a használati díj követelésére. Az, hogy a PTSE nem adta át az épületet, az előterjesztés szerint súlyosan jog és közérdeket sértő, ezért a birtokbavétel miatt peres eljárást indíthat az önkormányzat.