Újratárgyalja a közgyűlés a jégpálya ügyét

Tatabányán továbbra is nagy port kavar a jégpálya ügye. A kedélyek közel sem csillapodtak le, az jégpályával kapcsolatos változásokat az október végén megtartandó közgyűlésen újratárgyalják. Tatabánya jégpálya: újabb felvonásához érkezett a botrány.

Tatabánya jégpálya: Peres eljárás várhat a PTSE-re, mert nem adták át a jégpályát

Tatabánya jégpálya: tovább bonyolódik a konfliktus

A Petőfi Tömeg-és Szabadidősport Egyesület és a város között 2023 óta húzódnak az ellentétek. Nézzük, mi történt eddig:

A konfliktushelyzet 2023-ra nyúlik vissza , amikor a PTSE és Boda Bánk önkormányzati képviselő (Mi Hazánk) között elmérgesedett a viszony.

, amikor a PTSE és Boda Bánk önkormányzati képviselő (Mi Hazánk) között elmérgesedett a viszony. 2025 június 30-án az alapvetően 15 évre megkötött közfeladat-ellátási szerződést 90 napos határidővel felmondták, a közgyűlés többségének akarata szerint.

2025 október 6-án kellett volna átadja a sportegyesület a jégpályát az önkormányzatnak, ám ez nem történt meg. Az egyesület a döntését közleményben indokolta.

A következő közgyűlésre október 30-án kerül sor, aminek az előterjesztései már nyilvánosan elérhetők bárki számára.

Az előterjesztés szerint perre is sor kerülhet

Az előterjesztés szerint október 6-án a Feladatellátási szerződés - melyet 90 napos határidővel szüntettek meg - megszűnt, és mivel a PTSE az ingatlant nem adta át az önkormányzatnak, ezért október 7-től jogcím nélküli bitokos. Az előterjesztésben többek között az is szerepel, hogy a PTSE köteles az ingatlant az önkormányzatnak kiadni, mivel az egyesület tulajdonjoga csak a tetőszerkezetre vonatkozik, nem jogszerű a PTSE tulajdonjogának megállapítása. A kiszolgáló épület birtokának átruházását megtagadó magatartás jogsértő, továbbá az önkormányzat jogosult a használati díj követelésére. Az, hogy a PTSE nem adta át az épületet, az előterjesztés szerint súlyosan jog- és közérdeket sértő, ezért a birtokbavétel miatt peres eljárást indíthat az önkormányzat.

