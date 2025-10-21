október 21., kedd

PTSE

1 órája

Újratárgyalja a közgyűlés a jégpálya ügyét

Címkék#PTSE#jégpálya#önkormányzat

Folytatódik a városi műjégpálya körüli botrány. Tatabánya jégpálya: a konfliktusok régóta lázban tartják mind a helyieket, mind pedig a jégsport szerelmeseit.

Kemma.hu

Tatabányán továbbra is nagy port kavar a jégpálya ügye. A kedélyek közel sem csillapodtak le, az jégpályával kapcsolatos változásokat az október végén megtartandó közgyűlésen újratárgyalják. Tatabánya jégpálya: újabb felvonásához érkezett a botrány.

tatabánya jégpálya
Tatabánya jégpálya: Peres eljárás várhat a PTSE-re, mert nem adták át a jégpályát
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Tatabánya jégpálya: tovább bonyolódik a konfliktus

A Petőfi Tömeg-és Szabadidősport Egyesület és a város között 2023 óta húzódnak az ellentétek. Nézzük, mi történt eddig:

  • A konfliktushelyzet  2023-ra nyúlik vissza, amikor a PTSE és Boda Bánk önkormányzati képviselő (Mi Hazánk) között elmérgesedett a viszony. 
  • 2025 június 30-án az alapvetően 15 évre megkötött közfeladat-ellátási szerződést 90 napos határidővel felmondták, a közgyűlés többségének akarata szerint.
  • 2025 október 6-án kellett volna átadja a sportegyesület a jégpályát az önkormányzatnak, ám ez nem történt meg. Az egyesület a döntését közleményben indokolta.
  • A következő közgyűlésre október 30-án kerül sor, aminek az előterjesztései már nyilvánosan elérhetők bárki számára.

Az előterjesztés szerint perre is sor kerülhet

Az előterjesztés szerint október 6-án a Feladatellátási szerződés - melyet 90 napos határidővel szüntettek meg - megszűnt, és mivel a PTSE az ingatlant nem adta át az önkormányzatnak, ezért október 7-től jogcím nélküli bitokos. Az előterjesztésben többek között az is szerepel, hogy a PTSE köteles az ingatlant az önkormányzatnak kiadni, mivel az egyesület tulajdonjoga csak a tetőszerkezetre vonatkozik, nem jogszerű a PTSE tulajdonjogának megállapítása. A kiszolgáló épület birtokának átruházását megtagadó magatartás jogsértő, továbbá az önkormányzat jogosult a használati díj követelésére. Az, hogy a PTSE nem adta át az épületet, az előterjesztés szerint súlyosan jog- és közérdeket sértő, ezért a birtokbavétel miatt peres eljárást indíthat az önkormányzat.

Portálunk a jégpálya körüli eseményeket folyamatosan követi, olvasóinknak pedig beszámolunk a fejleményekről.

 

