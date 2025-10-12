36 perce
A turizmus múltja és jövője Tatán - podcast
Múlt jelen és jövő. Így alakult tatai turizmusa az elmúlt 90 évben. Podcastünkben arra keressük a választ, hogy a következő években merre fejlődhet tovább a térség és tata turizmusa.
Tata turizmusa mindig is különleges volt – a „Vizek Városa” évtizedek óta vonzza a látogatókat természeti szépségeivel, történelmi értékeivel és pezsgő kulturális életével. De vajon hogyan alakult ki a város mai turisztikai arculata, milyen eredményeket ért el az elmúlt másfél évtizedben, és merre tart a jövőben?
Tata turizmusa új irányt vesz
Erről beszélgettünk podcastünkben Magyarics Gáborral, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület TDM-menedzserével, aki nemcsak a szervezet elmúlt 15 évének legfontosabb mérföldköveit idézte fel, hanem betekintést adott a következő évek terveibe is.