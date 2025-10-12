A turizmus múltja és jövője Tatán - podcast

Tata turizmusa mindig is különleges volt – a „Vizek Városa” évtizedek óta vonzza a látogatókat természeti szépségeivel, történelmi értékeivel és pezsgő kulturális életével. De vajon hogyan alakult ki a város mai turisztikai arculata, milyen eredményeket ért el az elmúlt másfél évtizedben, és merre tart a jövőben?

Magyarics Gáborral arra kerestük a választ, hogy a következő években merre fejlődhet tovább a térség és tata turizmusa

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Tata turizmusa új irányt vesz

Erről beszélgettünk podcastünkben Magyarics Gáborral, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület TDM-menedzserével, aki nemcsak a szervezet elmúlt 15 évének legfontosabb mérföldköveit idézte fel, hanem betekintést adott a következő évek terveibe is.