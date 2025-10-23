Korabeli képeken Tata 1956-os forradalmának legfontosabb helyszínei és eseményei

1956 őszén a magyar nép egysége és bátorsága az egész országot megmozdította – a forradalom szelleme pedig néhány nap alatt Tatára is eljutott. Október 26-án már a városban is forrongott a hangulat: a közeli gyárakban sztrájkba kezdtek, Almásfüzitőről pedig teherautókon érkeztek a munkások, hogy csatlakozzanak a tataiakhoz. Tata 1956-os eseményeire emlékszünk.

Tata 1956-os eseményei október 26-án kezdődtek, amikor a város több fontos épületét is elfoglalták

Forrás: Kuny Domonkos Múzeum

Az évforduló kapcsán most összeszedtük, hogy mik voltak Tata 1956-os legfontosabb helyszínei és eseményei. Szűcs József, a Kuny Domokos Múzeum történésze segítségével felidéztük a legfontosabb tatai helyszíneket, ahol a szabadságvágy véres árat követelt.

Tata 1956-os eseményei:

Tatán is minden évben megemlékeznek a forradalomról, azonban a központi ünnepséget 26-án tartják, nem véletlenül. Ugyanis a forradalom Tatára 1956 október 26-án érkezett meg, a város lakói ekkor elfoglalták a kulcsfontosságú épületeket, kiszabadították a rabokat, és szembeszálltak a fegyveres erőkkel.

Kossuth tér – a városháza és a posta elfoglalása

október 26-án a tüntetők elfoglalták a városházát és a postát, a forradalmi tanács pedig átvette a hatalmat Tatán. A város központja ekkor vált a helyi események irányítójává: innen szervezték a rendfenntartást, a nemzetőrség megalakulását és a további akciókat is. A tömeg a kommunista vezetők távozását és a szovjet csapatok kivonását követelte.

Hősök tere – a rabok kiszabadítása

A Kossuth téri eseményekkel egy időben a tömeg a Hősök terén lévő járási börtön felé vonult, ahol kiszabadították a foglyokat. A felindult emberek politikai elítélteket és köztörvényes rabokat egyaránt kiengedtek. A börtön elfoglalása a hatalom szimbolikus megdöntését jelentette, ugyanakkor komoly feszültséget is okozott a városban.

A Hősök terén, az egykori börtön épülete előtt többen is összegyűltek, hogy kiszabadítsák a rabokat

Forrás: Kuny Domonkos Múzeum

Harangláb - vörös csillag ledöntése

Az Országgyűlési téren, a Harangláb mellett álló katonai emlékművet traktorral ledöntötték és részben összezúzták. A Tata 1956 közösségi oldalán szerepel egy fotó, amin megörökítették a vörös csillag leverését. A fotót a készítője később átadta a rendőrségnek, és így bizonyítékként használhatták a felvételeket az emlékműrombolók elleni bűnperekben.

Zsigmond-terasz – a vörös csillag ledöntése

A mai Zsigmond-terasz közelében, az Öreg-tó partján állt a szovjet hősi emlékmű, amelyet a rendszer jelképének tekintettek. Október 26-án a tüntetők először a vörös csillagot verték le a tetejéről, majd traktorral az egész oszlopot is ledöntötték. A ledőlt emlékmű képei később a hatóságok kezébe kerültek, és bizonyítékként használták fel az emlékműrombolók elleni perekben.

Tóvárosi rendőrség – a véres összecsapás

Ugyanezen a napon a rendőrség épületénél fegyveres összetűzés tört ki. A helyszínt egy tiszti különítmény foglalta vissza, és ekkor több fegyvertelen civilre lőttek rá. Három ember, köztük Kaszás Tamás, Rónavölgyi Béla és Senkár János meghalt, Balázs István és Fasing Sándor pedig megsebesült. A véres esemény megrázta az egész várost.