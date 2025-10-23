1 órája
Korabeli képeken Tata 1956-os forradalmának legfontosabb helyszínei és eseményei
Október végén Tata sem maradt csendben: a forradalom szele ide is elért, és a város lakói hamar a tettek mezejére léptek. Tata 1956-os eseményei a város számos pontjához és a környező településekhez is köthetők.
1956 őszén a magyar nép egysége és bátorsága az egész országot megmozdította – a forradalom szelleme pedig néhány nap alatt Tatára is eljutott. Október 26-án már a városban is forrongott a hangulat: a közeli gyárakban sztrájkba kezdtek, Almásfüzitőről pedig teherautókon érkeztek a munkások, hogy csatlakozzanak a tataiakhoz. Tata 1956-os eseményeire emlékszünk.
Az évforduló kapcsán most összeszedtük, hogy mik voltak Tata 1956-os legfontosabb helyszínei és eseményei. Szűcs József, a Kuny Domokos Múzeum történésze segítségével felidéztük a legfontosabb tatai helyszíneket, ahol a szabadságvágy véres árat követelt.
Tata 1956-os eseményei:
Tatán is minden évben megemlékeznek a forradalomról, azonban a központi ünnepséget 26-án tartják, nem véletlenül. Ugyanis a forradalom Tatára 1956 október 26-án érkezett meg, a város lakói ekkor elfoglalták a kulcsfontosságú épületeket, kiszabadították a rabokat, és szembeszálltak a fegyveres erőkkel.
- Kossuth tér – a városháza és a posta elfoglalása
október 26-án a tüntetők elfoglalták a városházát és a postát, a forradalmi tanács pedig átvette a hatalmat Tatán. A város központja ekkor vált a helyi események irányítójává: innen szervezték a rendfenntartást, a nemzetőrség megalakulását és a további akciókat is. A tömeg a kommunista vezetők távozását és a szovjet csapatok kivonását követelte.
- Hősök tere – a rabok kiszabadítása
A Kossuth téri eseményekkel egy időben a tömeg a Hősök terén lévő járási börtön felé vonult, ahol kiszabadították a foglyokat. A felindult emberek politikai elítélteket és köztörvényes rabokat egyaránt kiengedtek. A börtön elfoglalása a hatalom szimbolikus megdöntését jelentette, ugyanakkor komoly feszültséget is okozott a városban.
- Harangláb - vörös csillag ledöntése
Az Országgyűlési téren, a Harangláb mellett álló katonai emlékművet traktorral ledöntötték és részben összezúzták. A Tata 1956 közösségi oldalán szerepel egy fotó, amin megörökítették a vörös csillag leverését. A fotót a készítője később átadta a rendőrségnek, és így bizonyítékként használhatták a felvételeket az emlékműrombolók elleni bűnperekben.
- Zsigmond-terasz – a vörös csillag ledöntése
A mai Zsigmond-terasz közelében, az Öreg-tó partján állt a szovjet hősi emlékmű, amelyet a rendszer jelképének tekintettek. Október 26-án a tüntetők először a vörös csillagot verték le a tetejéről, majd traktorral az egész oszlopot is ledöntötték. A ledőlt emlékmű képei később a hatóságok kezébe kerültek, és bizonyítékként használták fel az emlékműrombolók elleni perekben.
- Tóvárosi rendőrség – a véres összecsapás
Ugyanezen a napon a rendőrség épületénél fegyveres összetűzés tört ki. A helyszínt egy tiszti különítmény foglalta vissza, és ekkor több fegyvertelen civilre lőttek rá. Három ember, köztük Kaszás Tamás, Rónavölgyi Béla és Senkár János meghalt, Balázs István és Fasing Sándor pedig megsebesült. A véres esemény megrázta az egész várost.
GALÉRIA: Az 1956-os forradalom legfontosabb tatai helyszínei ma és akkor (Fotók: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
- Baji laktanya – a legtragikusabb sortűz
Október 27-én tatabányai bányászok teherautókon indultak a baji laktanyába, hogy fegyvert kérjenek a honvédektől. A katonák azonban nemcsak megtagadták a fegyverátadást, hanem vitába keveredtek a tüntetőkkel, majd gépágyúval tüzet nyitottak rájuk. Nyolcan meghaltak, többen megsebesültek. A baji sortűz az egyik legvéresebb volt az országban, és soha senkit nem vontak felelősségre érte.
- Dunaszentmiklós – Hemmerlein József tragédiája
November 1-jén a forradalom napjaiban Hemmerlein József, a fiatal vízvezeték-szerelő, a tatai nemzeti tanács megbízottjaként kísérte a nemzetőröket Dunaszentmiklósra. Egy tragikus félreértésből kialakult tűzharcban életét vesztette. A tatai forradalmárok fegyveres összetűzésbe keveredtek a Dunaszentmiklós környéki erdőkben, miután tévesen azt hitték, hogy ÁVH-sok rejtőznek az erdőben. A visszaemlékezések szerint „a forradalom talán legnépszerűbb vezéregyénisége volt, akit Tatán mindenki ismert és szeretett”. Előtte 26-án részt vett a tóvárosi szovjet emlékmű ledöntésében, a rabok kiszabadításában és a rendőrkapitányság elfoglalásában is. Mindössze 34 éves volt.
Tata 1956-os napjai a forradalom szinte teljes ívét tükrözték: a reménytől a tragédiáig. Az események ma is ott élnek a város terein, ahol a szabadságért küzdő helyiek életeket kockáztattak egy igazságosabb jövő reményében.