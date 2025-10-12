Tartóoszlopok és gyorsulás

Dorog Három téma szerepel a Dorogi Ipartestület elnöksége idei tizenötödik, címjegyzékben szereplő tagjainak küldött e-hírlevelében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) ötödször hirdette meg a 18-27 évesek vállalkozói ambícióit támogató Start programot. Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője jelzése szerint felgyorsulnak a minimálbérre vonatkozó tárgyalások. Závogyán Magdolna, a KIM államtitkára szerint a kézműves hagyományok a magyar kultúra egyik legbiztosabb tartóoszlopai.