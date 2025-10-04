37 perce
Civilben dolgoznak, egyenruhában védenek – most a legnagyobb gyakorlaton bizonyítanak
A magyar tartalékos katonák nem csak a hívatásukban bizonyítanak, hanem a gyakorlatokon is. A Magyar Honvédség a Tartalékosok Napján mondott köszönetet a helytállásukért.
A Tartalékosok Napja alkalmából a Magyar Honvédség október 4-én megható sorokkal mondott köszönetet annak a több, mint 2000 tartalékos katonának, akik civil hivatásuk, vagy tanulmányuk mellett védik hazánkat. A tartalékosok sok más nemzet honvédjeivel közösen a közelmúltban az Adaptive Hussars 2025. nemzetközi gyakorlaton bizonyítottak.
Tartalékosok Napja alkalmából emlékezett meg a Magyar Honvédség
Az Adaptive Hussars 2025 nemzetközi hadgyakorlatra Tatáról is érkeztek harci eszközök. A tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár alapegységei hajtották végre az átcsoportosítást. Az idei gyakorlat különlegessége volt, hogy nem csupán katonák vettek részt rajta, hanem a Készenléti Rendőrség Nemzeti nyomozó Iroda Bevetést Támogató osztályának kommandósai is, akik helikopteres kutató-mentés gyakorlatokat hajtottak végre.
Büszkék vagyunk, hogy több mint 2000 tartalékos bajtársunk most is bizonyítja elhivatottságát és hazaszeretét. A tartalékos katonák a Magyar Honvédség másik fontos komponensét alkotják. Október 4-én őket ünnepeljük.
Köszönjük nekik, hogy készen állnak a haza védelmére, bárhol is legyen szükség rájuk!
-írta a Magyar Honvédség közösségi oldalán.
Összetett feladatok a hadgyakorlaton
A több mint másfél hónapon át zajló művelet célja, hogy a lehető legvalóságosabb körülményeket modellezze. Nemcsak harctéri helyzeteket gyakorolnak, hanem a közigazgatás bevonását, a készletek feltöltését, az átcsoportosításokat is. Vagyis mindazt, ami egy esetleges válsághelyzetben kulcsfontosságú lehet.
Katonai helikopterek az égen
Sokan felfigyelhettek az utóbbi napokban arra, hogy hatalmas, sötétzöld katonai helikopterek törik meg a városi zajt. Nem kell megijedni: mindez az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű hadgyakorlat része, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb és legösszetettebb művelete. A hat héten át tartó gyakorlat során folyamatosan mozognak csapatok az ország különböző pontjain, amelyből természetesen a tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár is kiveszi a részét.
