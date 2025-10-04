október 4., szombat

Tartalékosok Napja

37 perce

Civilben dolgoznak, egyenruhában védenek – most a legnagyobb gyakorlaton bizonyítanak

Címkék#Adaptive Hussars 2025#ADHU 25#hadgyakorlat#Magyar Honvédség

A magyar tartalékos katonák nem csak a hívatásukban bizonyítanak, hanem a gyakorlatokon is. A Magyar Honvédség a Tartalékosok Napján mondott köszönetet a helytállásukért.

Kemma.hu

A Tartalékosok Napja alkalmából a Magyar Honvédség október 4-én megható sorokkal mondott köszönetet annak a több, mint 2000 tartalékos katonának, akik civil hivatásuk, vagy tanulmányuk mellett védik hazánkat. A tartalékosok sok más nemzet honvédjeivel közösen a közelmúltban az Adaptive Hussars 2025. nemzetközi gyakorlaton bizonyítottak.

tartalékosok napja
Október 4-e a Tartalékosok Napja. A jeles nap alkalmából a Magyar Honvédség emlékezett meg a több, mint 2000 magyar tartalékos katonáról.
Fotó: Kertesz_Laszlo / Forrás: Facebook/MH Klapka György 1. Páncélosdandár

Tartalékosok Napja alkalmából emlékezett meg a Magyar Honvédség

Az Adaptive Hussars 2025 nemzetközi hadgyakorlatra Tatáról is érkeztek harci eszközök. A tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár alapegységei hajtották végre az átcsoportosítást. Az idei gyakorlat különlegessége volt, hogy nem csupán katonák vettek részt rajta, hanem a Készenléti Rendőrség Nemzeti nyomozó Iroda Bevetést Támogató osztályának kommandósai is, akik helikopteres kutató-mentés gyakorlatokat hajtottak végre.

Büszkék vagyunk, hogy több mint 2000 tartalékos bajtársunk most is bizonyítja elhivatottságát és hazaszeretét. A tartalékos katonák a Magyar Honvédség másik fontos komponensét alkotják. Október 4-én őket ünnepeljük.

Köszönjük nekik, hogy készen állnak a haza védelmére, bárhol is legyen szükség rájuk!

-írta a Magyar Honvédség közösségi oldalán.

Összetett feladatok a hadgyakorlaton

A több mint másfél hónapon át zajló művelet célja, hogy a lehető legvalóságosabb körülményeket modellezze. Nemcsak harctéri helyzeteket gyakorolnak, hanem a közigazgatás bevonását, a készletek feltöltését, az átcsoportosításokat is. Vagyis mindazt, ami egy esetleges válsághelyzetben kulcsfontosságú lehet.

Katonai helikopterek az égen

Sokan felfigyelhettek az utóbbi napokban arra, hogy hatalmas, sötétzöld katonai helikopterek törik meg a városi zajt. Nem kell megijedni: mindez az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű hadgyakorlat része, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb és legösszetettebb művelete. A hat héten át tartó gyakorlat során folyamatosan mozognak csapatok az ország különböző pontjain, amelyből természetesen a tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár is kiveszi a részét.

 

