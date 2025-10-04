Civilben dolgoznak, egyenruhában védenek – most a legnagyobb gyakorlaton bizonyítanak

A Tartalékosok Napja alkalmából a Magyar Honvédség október 4-én megható sorokkal mondott köszönetet annak a több, mint 2000 tartalékos katonának, akik civil hivatásuk, vagy tanulmányuk mellett védik hazánkat. A tartalékosok sok más nemzet honvédjeivel közösen a közelmúltban az Adaptive Hussars 2025. nemzetközi gyakorlaton bizonyítottak.

Fotó: Kertesz_Laszlo / Forrás: Facebook/MH Klapka György 1. Páncélosdandár

Az Adaptive Hussars 2025 nemzetközi hadgyakorlatra Tatáról is érkeztek harci eszközök. A tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandár alapegységei hajtották végre az átcsoportosítást. Az idei gyakorlat különlegessége volt, hogy nem csupán katonák vettek részt rajta, hanem a Készenléti Rendőrség Nemzeti nyomozó Iroda Bevetést Támogató osztályának kommandósai is, akik helikopteres kutató-mentés gyakorlatokat hajtottak végre.

Büszkék vagyunk, hogy több mint 2000 tartalékos bajtársunk most is bizonyítja elhivatottságát és hazaszeretét. A tartalékos katonák a Magyar Honvédség másik fontos komponensét alkotják. Október 4-én őket ünnepeljük. Köszönjük nekik, hogy készen állnak a haza védelmére, bárhol is legyen szükség rájuk!

-írta a Magyar Honvédség közösségi oldalán.

Összetett feladatok a hadgyakorlaton

A több mint másfél hónapon át zajló művelet célja, hogy a lehető legvalóságosabb körülményeket modellezze. Nemcsak harctéri helyzeteket gyakorolnak, hanem a közigazgatás bevonását, a készletek feltöltését, az átcsoportosításokat is. Vagyis mindazt, ami egy esetleges válsághelyzetben kulcsfontosságú lehet.